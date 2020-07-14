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Sel ve heyelan dört can aldı: Artvin'i sel ve heyelan vurdu

Artvin Yusufeli’nde sel ve heyelan felâket getirdi. Musa Taşdemir, selde aracını bırakıp kaçarken yaralanmış, ardından hastanede hayatını kaybetmişti. Mustafa Sönmaz ile eşi Müşerref ve çocukları Salih Sönmaz da şantiye arazisi içinde, toprak yığınları altından çıkarılan araç içinde ölü bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Artvin’in Yusufeli ilçesinde önceki akşam başlayan şiddetli yağış sonrası sel ve heyelan felaketi yaşandı.
Artvin’in Yusufeli ilçesinde önceki akşam başlayan şiddetli yağış sonrası sel ve heyelan felaketi yaşandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşanan afette hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. İlçede önceki gün akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelanda, bir kişi hayatını kaybederken araçlarıyla sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. Artvin ve Erzurum AFAD, iz takip köpekleriyle jandarma ekipleri, DSİ, Karayolları, 112 Acil Sağlık ile yüklenici firma dün çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yusufeli Barajı şantiyesinde aracın bulunduğu değerlendirilen alanda yapılan kazıda, bir otomobile rastlandı. Çamura bulanmış otomobilde yapılan aramada, Mustafa, eşi Müşerref ve oğlu Salih Sönmaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Sönmaz ailesinin cesetleri, ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, sel sularına kapılarak yaralanan bir kişi, önceki gece kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kayıp 3 kişinin cansız bedenlerinin de bulunmasıyla ölü sayısı 4'e yükseldi.

Artvin'i sel ve heyelan vurdu.

ÇALIŞMALAR HALEN SÜRÜYOR

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 12 Temmuz saat 19.30 sıralarında Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan ve sel meydana geldiği hatırlatıldı. Yusufeli Barajı inşaatında çalışan Musa Taşdemir'in (59) kendi aracıyla seyir halindeyken aracından inerek olay mahallinden uzaklaşmak istediği ancak sele kapılması sonrasında yaralı olarak şirket çalışanları tarafından kurtarıldığı belirtilen açıklamada, işletme doktoru tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Taşdemir'in yolda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, heyelan sonucu Artvin-Erzurum kara yolunun, 57. kilometredeki Su Kavuşumu-1 Tüneli noktasında çift yönlü olarak trafiğe kapandığı ve halen yol açma çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı. Önceki akşam saatlerinde Yusufeli-Demirkent köyünden Mustafa Sönmaz (53) ile eşi Müşerref (49) ve çocukları Salih Sönmaz'ın (16) içinde bulunduğu 08 YC 813 plakalı araçtan haber alınamadığının öğrenilmesi üzerine bölgede arama kurtarma köpek unsurları, AFAD ve şantiye yetkililerince arama kurtarma çalışmalarına başlandığına işaret edilen açıklamada, "Yürütülen arama kurtarma faaliyetleri esnasında bugün saat 13.30 sıralarında şantiye arazisi içindeki toprak yığınları altında kayıp 3 vatandaşımızın içinde bulunduğu araca ulaşılmıştır. Cumhuriyet savcısı olay yerine gelmiş olup adli tahkikat sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi. Heyelan sonrası şantiye alanı içerisindeki özel şahıslara ait araçlar ile şantiyeye ait iş makinesi ve araçların sele kapılarak toprak altında kaldığı belirtilen açıklamada, gerek kamu kurum ve kuruluşlarına gerekse işletmeye ait iş makineleriyle yol açma ve enkaz altındaki araçların tahliyesi çalışmalarına devam edildiği aktarıldı. Açıklamada, bölgede yağışların yer yer devam etmesi nedeniyle vatandaşların Meteoroloji'den yapılan uyarılar konusunda hassas olmalarının önem taşıdığı vurgulandı.

Rize’de 2 kayıp

Sel sularına kapılarak kaybolan ailenin cansız bedenlerine ulaşıldı.
  • Çayeli ilçesinde yaşanan şiddetli yağış sonucu debisi yükselen Şairler Deresi taştı. İlçede çok sayıda aracın sular altında kaldığı sel nedeniyle Eski Pazar Mahallesi’ndeki apartmanların giriş katlarını su bastı. Binaların alt katlarında yaşayan vatandaşlar, üst katlardaki komşularının yanına sığındı. Köprübaşı ve Yamaç köylerinde toplam 5 kişi yaralı kurtarıldı. Selden Sarısu köyü de etkilenirken 2 vatandaştan haber alınamıyor. Muhtar Niyazi Çakır köylerinde selden dolayı ev yıkıldığını ve 2 kişinin de sele kapıldığını dile getirdi. Çakır, “Bölgede birkaç evde hasar var. Ben iş makinesi ile çıkıyordum onunla bile zor kurtardık kendimizi. Buraya hiçbir şey giremez ancak helikopter girer” ifadelerini kullandı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Rize’de etkili olan sağanak nedeniyle bölgeye gitti.

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