Selçuk Bayraktar'dan şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a tepki: Meclis'te bulunması herkese hakaret

Bingöl'de kendisine ve partisine tepkisini dile getiren şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfürler eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a bir tepki de Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan geldi.
"MECLİS'TE OLMASI HEPİMİZE HAKARETTİR"
Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Bayraktar, "Şehitlerimiz, tarih boyu kimsenin boyunduruğuna girmemiş bu Aziz Milletin gözbebeğidir. Onların ailesini kafa kola alıp rezilce küfreden birinin, o şehitlerin kanıyla kurulmuş Gazi Meclis'te olması hepimize hakarettir" dedi.
"ALÇAKLIĞA DA GÖRMEZDEN GELENE DE YAZIKLAR OLSUN"
Bayraktar, paylaşımının devamında "Bu alçaklığa da, görmezden gelip susanlara da yazıklar olsun" ifadesini kullandı.
Şehitlerimiz, tarih boyu kimsenin boyunduruğuna girmemiş bu Aziz Milletin gözbebeğidir.
Onların ailesini kafa kola alıp rezilce küfreden birinin, o şehitlerin kanıyla kurulmuş Gazi Meclis'te olması hepimize hakarettir
Bu alçaklığa da, görmezden gelip susanlara da #YazıklarOlsun
Şehitlerimiz, tarih boyu kimsenin boyunduruğuna girmemiş bu Aziz Milletin gözbebeğidir.