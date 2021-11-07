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POLİTİKA

Selçuk Bayraktar'dan şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a tepki: Meclis'te bulunması herkese hakaret

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, şehit ağabeyine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Türkkan'ın Meclis'te bulunmasının herkese hakaret olduğunu ifade eden Bayraktar, "Bu alçaklığa da, görmezden gelip susanlara da yazıklar olsun" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Bayraktardan şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkana tepki: Mecliste bulunması herkese hakaret
Selçuk Bayraktar

Bingöl'de kendisine ve partisine tepkisini dile getiren şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfürler eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a bir tepki de Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan geldi.

"MECLİS'TE OLMASI HEPİMİZE HAKARETTİR"

Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Bayraktar, "Şehitlerimiz, tarih boyu kimsenin boyunduruğuna girmemiş bu Aziz Milletin gözbebeğidir. Onların ailesini kafa kola alıp rezilce küfreden birinin, o şehitlerin kanıyla kurulmuş Gazi Meclis'te olması hepimize hakarettir" dedi.

"ALÇAKLIĞA DA GÖRMEZDEN GELENE DE YAZIKLAR OLSUN"

Bayraktar, paylaşımının devamında "Bu alçaklığa da, görmezden gelip susanlara da yazıklar olsun" ifadesini kullandı.

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
OYNAT 00:47
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

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