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ANKARA

İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan gece yarısı ‘evet küfür ettim’ videosu: Şehit ailesi yerine Akşener'den özür diledi

Bingöl'de şehit ağabeyine galiz küfürler ederken görüntülenen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, yayınlanan videolara rağmen "Akşener’e hakaret eden bir kişiyi bölgeden uzaklaştırmak istedim" diyerek kendisini savundu. Sosyal medyada infiale neden olan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, gece yarısı video yayınlayarak şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfür ettiğini kabul etti. Türkkan, "O sıkıntılı atmosferde hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım, kötü sözler söylemişim. O yüzden bir kadın olması hasebiyle başta sayın genel başkanımızdan ve bütün kadınlardan, partililerimizden, arkadaşlarımızdan özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Türkkan'ın şehit ailesi yerine Akşener ve İYİ Partililerden özür dilemesi tepki topladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan gece yarısı ‘evet küfür ettim’ videosu: Şehit ailesi yerine Akşenerden özür diledi
Lütfü Türkkan

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınının kendisine gösterdiği tepkiye küfrederek yanıt vermiş ancak olaya dair videolar bulunmasına rağmen, "Bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez 'ağır küfür etti' diye yayınlamışsınız" ifadeleriyle kendisini savunmuştu.

Şehit ailesi yerine Akşener'den özür diledi

Küfrettiğini henüz birkaç saat önce reddeden Türkkan, gece yarısı Twitter hesabından video paylaşarak hatasını itiraf etti. "Yapmamam gereken bir şey yapmışım, kötü sözler söylemişim" diyerek daha önceki açıklamasıyla ters düşen Türkkan'ın, özür dilerken "Sayın genel başkanımızdan, partililerimizden, arkadaşlarımızdan..." diye sıraladığı videoda şehit ailesini anmaması tepki çekti.

Türkkan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

  • "Yaşanan talihsiz hadiseyle ilgili bu videoyu çekmeye karar verdim. Bingöl'de daha önce sayın Meral Akşener'e sosyal medya yoluyla hakaret ve küfür eden bir vatandaş karşımıza çıkarak, şimdi burada ifade etmek istemediğim birtakım lafları söylemeye devam etti. Ben de onu o kalabalıktan uzaklaştırmak isterken ciddi küfürlere de maruz kaldım. Onların bir kısmı videoda yoktu. Hatta söyledim, "küfür etme" diye birkaç kez ikaz ettim. Netice itibarıyla gelinen o sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım. Hakaret etmişim. Kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç doğru olmayan, bana da yakışmayan ifadeler. Bunun farkındayım. Ben o yüzden başta bütün milletimizden, bir kadın olması hasebiyle başta sayın genel başkanımızdan ve bütün kadınlardan, partililerimizden, arkadaşlarımızdan da özür diliyorum. Doğru bir şey değildi bu yanlış bir şeydi ama o sinir gerginliği, o atmosferin getirdiği belki de fazla bir heyecan, doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan, şimdiye kadar doğru bulmadığım, herkesi yadırgadığım bu konuda, böyle bir hata yapmaya sevk etti. Tekrar bütün milletimizden özür diliyorum. Bunun da kabulünü rica ediyorum. Teşekkür ederim."

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