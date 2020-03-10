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POLİTİKA

Şevket Kazan son yolculuğuna uğurlandı

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşlarından ve Milli Görüş davasının öncü isimlerinden, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazan'ın tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti.
Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden eski Adalet Bakanı Şevket Kazan için, Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hayati Yazıcı, Bekir Bozdağ ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Milli Görüş'ün son çınarlarından olan Şevket Kazan, 7 Aralık 1933 yılında Sakarya'da doğdu.
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Merhum Necmettin Erbakan ile yolları 1971'de kesişti ve hiç ayrılmadı.
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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukat olarak çalışmaya başlayan Kazan, Erbakan'ın kurucusu olduğu ve Milli Görüş hareketinin ilk partisi olan Milli Mizam Partisi'nde siyasete atıldı.
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1973'te Milli Selamet Partisi'nden Kocaeli Milletvekili olarak TBMM'ye giren Şevket Kazan, adalet bakanı ve çalışma bakanlığı görevlerinde de bulundu.
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12 eylül 1980 askeri darbesi sırasında yargılandı, hapis yattı.
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Askeri darbe sırasında hapis cezasına çarptırılan Kazan, 1985 yılında beraat etti.
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1991'de Refah Partisi'nden yeniden milletvekili seçildi. 1996'da kurulan Refahyol hükümetinde de adalet bakanlığı görevine atandı.
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Necmettin Erbakan'ın en yakın çalışma arkadaşlarından olan Kazan, 28 şubat darbesine karşı direnen en önemli isimlerden biriydi.
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1998 yılında hukuksuz bir şekilde milletvekilliği düşürülen Şevket Kazan'a 5 yıl siyaset yapma yasağı getirildi.
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Yasak süresi dolduktan sonra siyasi hayatına Saadet Partisi'nde devam etti.
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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyeliğinde bulundu.
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Bir süredir Ankara'da tedavi gören 86 yaşındaki Şevket Kazan, geçtiğimiz akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kazan'ın cenaze namazının bugün Hacı Bayram Veli Camii’nde kılınıp ardından naaşının Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı.
Fotoğraflarla Şevket Kazan: Erbakan'ın yol arkadaşı ve Milli Görüş'ün çınarı
Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşlarından ve Milli Görüş davasının öncü isimlerinden, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.
Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazan'ın tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Cenaze namazının ardından Şevket Kazan Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı hastanede ziyaret etti
OYNAT 01:37
Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

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