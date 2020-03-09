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POLİTİKA

Milli Görüş davasının öncü isimlerinden Şevket Kazan vefat etti

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşlarından ve Milli Görüş davasının öncü isimlerinden, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Kazan, yarın ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şevket Kazan
Şevket Kazan

Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Kazan, yarın ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Saadet Partisi'nden açıklama
Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Adalet Eski Bakanı Şevket Kazan hayatını kaybetmiştir. Cenaze namazı yarın Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınıp ardından Cebeci Asri Mezarlığına defnedilecektir” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Kasım ayında Şevket Kazan'ı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti. Erdoğan, Milli Selamet Partisi ve Refah Partisi saflarında birlikte siyaset yaptığı Şevket Kazan ile bir süre sohbet etmişti.

Şevket Kazan kimdir?

  • 7 Aralık 1933 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. 1971'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı.
  • 1973'te Milli Selamet Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçildi. Aynı yıl kurulan CHP-MSP hükümetinde Adalet Bakanı, Kasım 1976'da da I. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma Bakanı oldu.
  • 1977'de Zonguldak'tan milletvekili adayı ve kısa süre sonraki yerel seçimlerde 1977'de de MSP'den İstanbul Belediye Başkan Adayı oldu ve iki seçimi de kaybetti.
  • 12 Eylül'den sonra 1 yıl süreyle tutuklu kalan Şevket Kazan, 1985 yılında beraat etti. 1991'de Refah Partisi'nden tekrar milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan Refahyol Hükumetinde de Adalet Bakanı oldu.

Fotoğraflarla Milli Görüş'ün son çınarlarından Şevket Kazan: Erbakan ile yolları hiç ayrılmadı
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Fotoğraflarla Milli Görüş'ün son çınarlarından Şevket Kazan: Erbakan ile yolları hiç ayrılmadı
Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşlarından ve Milli Görüş davasının öncü isimlerinden, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

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