Gündem Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
DENİZLİ

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Denizli-Kale-Muğla karayolu sınırında Kamil Koç’a ait yolcu otobüsü motor bölümünde başlayan yangın sonrası alev alev yandı. Yolcuların mağdur olduğu yangında otobüs tamamen küle döndü.Denizli’den Muğla istikametine seyir halinde olan Kamil Koç’a ait Mercedes marka yolcu otobüsünde Menteşe Esentepe mevkiinde motor bölümünden çıktığı tahmin edilen yangın sonrası sürücü, aracı sağa çekerek durdurdu ve yolcuları tahliye etti.

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Haber Merkezi İHA
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Otobüs yangını

Denizli-Kale-Muğla karayolu sınırında Kamil Koç’a ait yolcu otobüsü motor bölümünde başlayan yangın sonrası alev alev yandı. Yolcuların mağdur olduğu yangında otobüs tamamen küle döndü.
Denizli’den Muğla istikametine seyir halinde olan Kamil Koç’a ait Mercedes marka yolcu otobüsünde Menteşe Esentepe mevkiinde motor bölümünden çıktığı tahmin edilen yangın sonrası sürücü, aracı sağa çekerek durdurdu ve yolcuları tahliye etti.
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgede konuşlu orman arazözleri ilk müdahaleyi yaptı. Muğla Büyükşehir Menteşe İtfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen otobüs alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi. Yolcu otobüsünde başlayan yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler önlem alırken, karayolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Aydın Söke'de araç yangını yol kenarındaki otlara sıçradı
OYNAT 00:33
Aydın Söke'de araç yangını yol kenarındaki otlara sıçradı
Aydın'ın Söke ilçesinde, panelvanda çıkan ve yol kenarındaki otlara sıçrayan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Söke - Kuşadası kara yolunda ilerleyen özel bir hastaneye ait 09 BF 263 plakalı panelvanda, Soğucak Kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yol kenarındaki kuru otlara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Seyir halinde yanan araç küle döndü
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Seyir halinde yanan araç küle döndü
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