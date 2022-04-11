Seyir halinde yanan araç küle döndü.

Olay Yenibosna E-5 Karayolu Bakırköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Güven Ergören idaresindeki 34 FS 1996 plakalı araç seyir halinde ilerlerken bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
PANİĞE NEDEN OLDU
Güven Ergören araçtan dumanlar yükselince otomobili kenara çekti. Dumanlar büyüdü araç alev alev yanmaya başladı. E-5 üzerinde yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etti. Araçta meydana gelen yangın kısa sürede söndürülürken otomobil adeta küle döndü.
ARABA TUTUŞTU Araç sahibi Güven Ergören, “Avcılar istikametinden gelirken baktım arabadan koku gelmeye başladı. Babamla annem de vardı. Arabada koku var konsolun üzerinden dumanlar çıkmaya başladı. Annem ’çek sağa yak dörtlüleri’ dedi. Yangın söndürücüyü çıkardım heyecandan beceremedim yangın söndürücüyü çalıştırmayı. Geçen araçların birçoğunun yangın söndürücüsü çalışmadı. İtfaiyeyi aradım derken araba tutuştu” dedi.
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Münevver Karabulut, henüz 18 yaşındayken, 3 Mart 2009'da, Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Karabulut'un cesedi parçalara ayrılmış halde, bir bavul ve gitar çantası içinde Etiler'deki çöp konteynerinde bulundu.
Cinayetin ardından kaçan Cem Garipoğlu, 197 gün sonra teslim oldu. Yargılamanın ardından mahkum olan Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde, Silivri 5 No'lu L Tipi Cezaevinde intihar etti.
Olayın kamuoyuna yansımasıyla birlikte Garipoğlu'nun akıbeti hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Cem Garipoğlu’nun intihar etmediği; ölen kişinin başka biri olduğu, kaçırıldığı ya da öldürüldüğü söylendi. Savcılığın ve Adli Tıp’ın raporlarına rağmen bu iddialar yıllarca dillendirildi.
Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut da, yıllardır, Cem Garipoğlu'nun intihar etmediği iddiasını sürdürüyor. Raporlara rağmen iddiasının arkasında duran baba Karabulut, şüphelerinin ancak Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla giderileceğini söylüyor.
\"BAYRAMDAN SONRA MEZARI AÇTIRMAK İSTİYORUM\"<br><br>Sokakta karşılaştığı kişilerin katilin intihar edip etmediğiyle ilgili sorular sorduğunu belirten Süreyya Karabulut, \"Cem Garipoğlu’nun mezarını bayramdan sonra açtırmak istiyorum. Mahkemeye başvuracağım. Bu, benim en doğal hakkım. Sokaktaki vatandaş bana soruyor, öldü mü, öldürüldü mü, kaçırıldı mı? Bu soruların en doğru cevabı için mezarın açılmasında fayda var. İnşallah açtıracağım. Bu süreçte neyle karşılaşırım bilemiyorum. Henüz bununla ilgili bir adım atmadım. Avukatımla bile görüşmedim\" diye konuştu.
Kızının cinayetinin ardından zor günler geçirdiklerini ifade eden baba Karabulut, \"Allah’a dua ediyorum, hiç olmazsa kızımın naaşı bulundu. En azından onun yanına gidebiliyorum. Konuşabiliyorum, derdimi anlatabiliyorum\" dedi. <br>
AVUKAT EPÖZDEMİR: \"HUKUKİ GİRİŞİMLERİ DERHAL YAPACAĞIZ\"<br><br>Karabulut ailesinin avukatlığını yapan Rezan Epözdemir, Süreyya Karabulut'un söylediklerinin ardından konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması konusunun daha önceden de gündeme geldiğini, fakat ailenin, bu sürecin kendilerini üzeceğini ve incitebileceğini, yeniden böyle bir süreç yaşamak istemediklerini ifade ederek, o tarihlerde mezarın açılmasını talep etmediklerini belirtti.
Epözdemir açıklamasını şöyle sürdürdü: \"Bugün itibariyle müvekkil Süreyya Karabulut'un ölenin Cem Garipoğlu olup olmadığına dair kafasında ciddi soru işaretlerinin olduğu, bu konuda vicdanen rahatsız olduğu ve bayramdan sonra mezarın açılmasını isteyeceğine dair röportajını ben de okudum. Akabinde kendisini aradım, bu yönde bir talepleri olduğunda derhal gerekli hukuki süreci başlatabileceğimizi ifade ettim. Kendisi de bayramdan sonra bu konuyla ilgili dönüş yapacağını ifade etti...
Şayet müvekkillerden bu yönde bir talep gelirse, avukat olarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 87'nci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca, mezarın açılarak fethi kabir işleminin yapılması, doku ve DNA örnekleri üzerinden yeniden incelemelerin yapılması yönündeki talebimizi Başsavcılığa sunacağız.Bu konudaki hukuki girişimleri derhal yapacağız. Burada önemli olan müvekkillerin talebidir. Müvekkilerden bayram sonrasında bu yönde bir talep gelirse, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecellisi için tarafımızca derhal gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.\"
Münevver Karabulut cinayetinde yeni gelişme: 'Babanın talebi olursa mezarı açtıracağız!'
Cem Garipoğlu tarafından 2009'da vahşice katledilen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un Garipoğlu'nun intiharından şüphe duyduğunu ifade etmesi sonrası aile avukatı Rezan Epözdemir'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Epözdemir, "Babanın talebi olursa mezarı açtıracağız" dedi.
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İl Emiyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, kentte cinayet, silahlı yağma, uyuşturucu ticareti gibi suçları işlediği belirlenen bir çeteyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti.
30 şüphelinin adresini belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti.
Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda özel harekat timleri, evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girdi.
Evleri didik didik arayan ekipler, çete üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan 30 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu 30 gözaltı
Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu 30 gözaltı
Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu 30 gözaltı
Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu 30 gözaltı
Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu 30 gözaltı
Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu 30 gözaltı
Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu 30 gözaltı
Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu 30 gözaltı
Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu 30 gözaltı
Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu 30 gözaltı
Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu 30 gözaltı
Adana'da 'çete' operasyonu: Koçbaşlarıyla evlere girildi, çok sayıda gözaltı var
Adana'da cinayet, uyuşturucu ticareti, silahlı yağma suçlarına karıştığı belirlenen çeteye şafak vakti hava destekli yapılan operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.