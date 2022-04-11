Seyir halinde yanan araç küle döndü.

\"BAYRAMDAN SONRA MEZARI AÇTIRMAK İSTİYORUM\"<br><br>Sokakta karşılaştığı kişilerin katilin intihar edip etmediğiyle ilgili sorular sorduğunu belirten Süreyya Karabulut, \"Cem Garipoğlu’nun mezarını bayramdan sonra açtırmak istiyorum. Mahkemeye başvuracağım. Bu, benim en doğal hakkım. Sokaktaki vatandaş bana soruyor, öldü mü, öldürüldü mü, kaçırıldı mı? Bu soruların en doğru cevabı için mezarın açılmasında fayda var. İnşallah açtıracağım. Bu süreçte neyle karşılaşırım bilemiyorum. Henüz bununla ilgili bir adım atmadım. Avukatımla bile görüşmedim\" diye konuştu.