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İSTANBUL

Şile kestane balı tescilli ürün oldu

Türkiye’ye turizm başta olmak üzere bir çok fayda sağlayan Şile, şimdi de ürünlerle adından söz ettiriyor. İstanbul’un Karadeniz kıyısında yer alan ilçe, dünyaya nam salmış Şile bezinin ardından ‘kestane balı’nı da tescilleterek coğrafi işaret mahrecini almaya hak kazandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Şile kestane balı tescilli ürün oldu
İlçe, dünyaya nam salmış Şile bezinin ardından ‘kestane balı’nı da tescilleterek coğrafi işaret mahrecini almaya hak kazandı.

Şile coğrafyasına özgü tadı ile meşhur; bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı ve de nesilden nesile aktarılan geleneksel ve yöreye özgü lezzetlerden olan “Şile kestane balı”, Şile bezinden sonra ikinci kez, bu sefer bir gıda ürünü olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından coğrafi işaret mahrecini almaya hak kazandı.

%80’i ormanlarla kaplı bir alana kurulu olan Şile’nin kestane ormanlarında kestane balı üreticiliği yapmakta olan üreticilerin birleşerek kurdukları Şile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin ve Şile Belediyesi’nin Türk Patent Enstitüsü’ne (TSE) yaptıkları başvuru olumlu cevap aldı ve Şile kestane balı, İstanbul’un ilk coğrafi işaretli gıda ürünü olarak tescillendi.


‘ŞİLE, DOĞAL ÜRÜNLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KAPI’

Şile kestane balının İstanbul’un gıda alanında ilk coğrafi işaretli ürünü olmasının, uzun bir maraton sonucu olduğunun bilinmesi gerektiğini söyleyen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Türk Standatları Enstitüsü tarafından verilen bu tescil, Şile Kestane Balı’nın bu bölgeye ait ve çok önemli bir değer olduğunun önemli bir işaretidir. Ayrıca Şile’de bizim için önemli bir alternatif geçim kaynağıdır. İstanbul gibi büyük bir metropolün yanı başında, yüzde 80’i orman olan Şile, mesleki anlamda arıcılığa doğal bir ortam sunmaktadır. Tüm acılarımızı destekliyoruz, onların yanında olduğumuzu bu vesile ile bir kez daha ifade etmek isteriz. Doğal ve lezzetli ürünler için kimsenin uzağa gitmesine gerek yok. Şile bunlar için çok önemli bir kapıdır!” ifadelerini kullandı.

İtalya’daki festivalde dünya lezzetleri arasındaydı

  • Şile kestane balı; Şile ormanlarının yaklaşık 12 hektarlık kısmını kapsayan kestane ormanlarında, her yıl Haziran ayında açan kestane çiçeklerinden salgılanan nektardan bal arısı kolonileri tarafından üretilir. Bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı olmakla birlikte, nesilden nesile aktarılan bir gelenek haline de gelmiş durumdadır. Şile’de yaklaşık 300 aile halihazırda arıcılık faaliyetinde bulunuyor. Bu ailelerin yarısı 30’un üzerinde kovana sahip olan profesyonel arıcılar. Şile kestane balına 2014 yılı Eylül ayında İtalya’nın Torino kentinde gerçekleşen “Terra Madre Salone Del Gusto Festivali”nde dünya lezzetlerinin isimlerinin yer aldığı “Ark of Taste” (Nuh’un Ambarı) listesinde de yer verildi.

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