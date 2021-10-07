Şile’den adım adım yerinde hizmet ​

Şile Belediyesi, 2021 yılı “Adım Adım Yerinde Hizmet” çalışmaları kapsamında, Ahmetli Mahallesi’nde Çevre temizlik, bakım-onarım, ULV ilaçlama ve dezenfeksiyon, sağlık taraması ve cami temizliği çalışmaları yapılırken, Ahmetli Mahallesi sakinleri ile çalışmalar öncesinde kahvaltı programı ile bir araya gelen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, mahalle sakinleri ile tek tek sohbet edip, taleplerini dinledi.

Ahmetli Mahallesi’ndeki vatandaşlara Şile Belediyesi’nin, 2021 “Adım Adım Yerinde Hizmet” çalışmaları hakkında bilgi veren Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Şile Belediyesi olarak bugün, ilçemiz genelinde sokak sokak, mahalle mahalle sürdürdüğümüz çalışmalarının yeni durağı olan Ahmetli Mahallesi’ndeyiz. Şile Belediyesi’nin tüm ekipleri ile siz kıymetli vatandaşlarımıza hizmet üretmenin ve sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Size hizmet etme fırsatını bana ve Şile Belediyesi’ne sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Daha iyi ve daha güzel bir Şile için çalışmalarımız tüm mahallelerimizde sürmeye devam edecek’” dedi.