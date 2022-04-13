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Gündem Silivride ele geçirildi Ana vatanı Hindistan
İSTANBUL

Silivri'de ele geçirildi: Ana vatanı Hindistan

İstanbul Silivri'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda ülkeye yasadışı yollarla sokulan ve 4 aylık beyaz kaplan ile 8 aylık Rhesus cinsi maymun (Hint Şebeği) ele geçirildi. Yavru hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, hayvanların sahibi olan yabancı uyruklu kişi hakkında işlem başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
Silivride ele geçirildi: Ana vatanı Hindistan
Yavru hayvanlar, yetkililere teslim edildi.


İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin Silivri Ortaköy Mahallesinde bulunan çiftliğinde yırtıcı hayvan beslediği bilgisini aldı. Ekipler, çiftlikte arama yaptı.


ANAVATANLARI HİNDİSTAN


Aramalarda; kafes içerisine konulmuş anavatanları Hindistan olan, 4 aylık beyaz kaplan ile 8 aylık Rhesus cinsi maymun (Hint Şebeği) bulundu. Hayvanların yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye’ye sokulduğu belirlendi.

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Yavrular Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğü yetkilerine teslim edilirken, yabancı uyruklu çiftlik sahibi hakkında, 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.

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