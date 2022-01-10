Definecilerin profesyonelliği şaşırttı: İşte yaptıkları kazı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yündalan köyünün Meralık mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
25 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR KAZDILAR
Ekipler bölgede yaptığı incelemede 1,5 metre çapında, 25 metre derinliğinde çukur içerisinde şüphelilerin olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonda İ.A, S.U. ve E.A. kazdıkları çukurda yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı.
ELEKTRİKLİ KAZICIYLA KAZMIŞLAR
Zanlıların çukuru jeneratöre bağladıkları elektrikli kazıcıyla kazdıkları, çukura halatla indikleri tespit edildi.
Operasyonda derin arama dedektörü ile kazı malzemeleri ele geçirildi.
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Yöre ekonomisine önemli katkı sağlayan ve halk arasında “kırmızı altın” olarak adlandırılan turp hasadı devam ediyor. 5 ay süren hasat sezonu boyunca ilçe ekonomisine yıllık 300 milyon TL katkı sağlayan turp hasadında yaklaşık 6 bin kişi istihdam ediliyor.
İlçede bulunan Savrun Çayı üzerine kurulu turp yıkama ve paketleme havuzlarında yıkanıp paketlenen turplar başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. İlçe ekonomisi açısından “bacasız fabrika” olarak da adlandırılan turp, tarladan sofraya zahmetli bir yolculukla ulaştırılıyor.<br>Sabahın ilk ışıklarıyla tarlada başlanan hasat işlemi şehrin merkezinden geçen Savrun Çayı üzerinde kurulu havuzlarda devam ediyor.
Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler turpları tek tek yıkayarak paketleyip satışa hazır hale getiriyor. Kadınların torbaladığı turplar erkek işçiler tarafından kamyonlara yükleniyor. Savrun Çayı’nın yarım metreye varan soğuk suyunun içerisinde kadın işçiler günlük 180 TL yevmiye için sabahın ilk ışıklarıyla turp yıkama ve paketleme işine başlıyorlar.
Yarım metre su içinde hazırlıyorlar: İlçe ekonomisine yıllık 300 milyon TL katkı sağlıyor
Türkiye'nin turp ihtiyacının yüzde 80'inin karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarladan hasat yapılan turplar, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler tarafından Savrun Çayı'nda yıkanarak temizlenip paketlendikten sonra Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
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Gruplar halinde gezen yaban hayvanlarının sesleri ve görüntüleri fotokapanlarca görüntülendi.
Zengin yaban hayatı ve doğal güzellikleriyle ünlü Bolu’da Barkın Bülbül ve Mert Önenoğlu, yaban hayatı görüntülemek için ormanlık alanlardaki farklı noktalara 4 adet fotokapan yerleştirdi.
Fotokapanlar sayesinde bahar aylarından kış aylarına kadar geçen sürede yaban hayatı gözlemlendi. Yaban hayatı popülasyonunun olduğu bölgelerdeki fotokapanlara çok sayıda yaban hayvanının görüntüsü yansıdı.
Ayı, vaşak, karaca, kurt, sansar, tilki ve porsukların görüntüleri saniye saniye fotokapanlarca görüntülendi.
Gruplar halinde gezen yaban hayvanlarının sesleri ve görüntüleri fotokapanlarca görüntülendi.
Fotokapana yakalandı: Hem sesi hem de kendi şaşırttı
Bolu'da doğa tutkunu 2 şahsın ormanlık alandaki farklı bölgelere yerleştirdikleri fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.
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Giresun'un iç kısımdaki ilçeleriyle Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen ve bir tüpü ulaşıma açılan tünel, kış mevsiminde güvenli geçiş sağlıyor.
İç Anadolu'yu Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan, Sivas-Giresun güzergahında Şebinkarahisar ilçesinde yer alan Eğribel Tüneli'nin sağ tüpü, 28 Aralık Salı günü tamamlanarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca çift yönlü olarak trafiğe açıldı.
Kış mevsiminde tipi ve fırtına nedeniyle ulaşımın zaman zaman durduğu Eğribel Geçidi'nde, güvenli ve hızlı ulaşımı sağlayan tünel ile, yol 6,5 kilometre kısaldı. Güzergah üzerinde ayrıca, 20 dakikalık zaman tasarrufu sağlandı.
Tünelin sol tüpünün de nihai beton kaplama çalışmalarının ardından 2022 yılının Ekim ayında tamamlanması planlanıyor.
Şebinkarahisar'da dolmuş şoförlüğü yapan Üzeyir Çiftçi, AA muhabirine, uzun yıllar maruz kaldıkları yol çilesinin tünel ile sona erdiğini söyledi. Geçmişte Eğribel Geçidi'nde tipi ve fırtına nedeniyle yöre halkının mahsur kaldığını anlatan Çiftçi, \"Biz minibüsçüyüz. Tipi, fırtınaya yakalandığımız çok zaman oldu. Gece görüş tamamen bitiyor, yolu göremiyorsun, bir anda kar kütüğüne saplanıyorsun. Karayolları ekiplerinin bizi çok kurtardığı zamanlar oldu. Buradan artık inşallah rahatlıkla geçebileceğiz.\" dedi.
Emekli şoför Murat Uluçeçen ise Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalıştığı 1991 yılında, Eğribel Geçidi'nde bir gece mahsur kaldığını belirterek, \"Sabaha karşı arabanın yakıtı donmaya başladı, altına ateş yaktık donmayı önledik. Sonra Karayolları ekipleri geldi, bizi çekti, çıkardı. Havada kar yoktu ama şiddetli rüzgar vardı, dedik ki 'herhalde tipiye yakalanacağız', sonra rüzgarla birlikte orada mahsur kaldık.\" ifadelerini kullandı.
Kısa süre önce, 50 yıldır hayalini kurdukları tünelin hizmete girdiğini vurgulayan Uluçeçen, tünel için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na minnettar olduklarını dile getirdi.
Tüneli kullanan vatandaşlardan Cengiz Ömür de tipi ve fırtına nedeniyle bir çok kez gidecekleri yerlere gidemediklerine dikkati çekerek, \"Bazı zamanlarda Eğribel'i aşmak bir saat sürüyordu, fırtına ve tipide arabalarımız gitmiyordu, hasta götürsek götüremiyorduk. Şu an tünel açıldı memnunuz, Allah devletimize zeval vermesin.\" diye konuştu.Tüneli kullanan diğer bir vatandaş Aykut Bay ise tünelin açılmasıyla çilenin sona erdiğini vurgulayarak, tünelin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.
Mevsim değiştiren Eğribel Tüneli ulaşıma açıldı: Vatandaşların kış çilesi bitiyor
Sivas-Giresun güzergahındaki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilerek tek tüpü ulaşıma açılan tünel ile vatandaşların kar, tipi ve fırtına nedeniyle yolda kalma sorunu sona erdi.