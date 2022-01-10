Definecilerin profesyonelliği şaşırttı: İşte yaptıkları kazı

Tüneli kullanan vatandaşlardan Cengiz Ömür de tipi ve fırtına nedeniyle bir çok kez gidecekleri yerlere gidemediklerine dikkati çekerek, \"Bazı zamanlarda Eğribel'i aşmak bir saat sürüyordu, fırtına ve tipide arabalarımız gitmiyordu, hasta götürsek götüremiyorduk. Şu an tünel açıldı memnunuz, Allah devletimize zeval vermesin.\" diye konuştu.Tüneli kullanan diğer bir vatandaş Aykut Bay ise tünelin açılmasıyla çilenin sona erdiğini vurgulayarak, tünelin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.