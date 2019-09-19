Silopi'de 4'ü kadın 6 PKK'lı terörist teslim oldu Silopi'de 4'ü kadın 6 PKK'lı terörist teslim oldu Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4'ü kadın 6 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Merkezi 19 Eylül 2019, 12:42 Son Güncelleme: 19 Eylül 2019, 12:46 AA