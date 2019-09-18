Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca yapılan ortak operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari kırsalında son iki günde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 olduğu kaydedildi.

Haber Merkezi 18 Eylül 2019, 22:21 Son Güncelleme: 18 Eylül 2019, 22:25 AA