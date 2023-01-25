Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında yeniden gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, savcılık talimatıyla üç kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların daha önce adli kontrolle serbest bırakılan Tolgahan D., Emre S. ve bir avukat olduğu öğrenildi. Soruşturmada şimdiye kadar 15 şüpheli tutuklandı.