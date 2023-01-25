Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında yeniden gözaltı kararı

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Sinan Ateş başından vurularak öldürülmüştü.
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor. Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tolgahan D'nin de arasında bulunduğu 3 kişi daha gözaltına alındı.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta 2022'de, binadan çıktıkları sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.