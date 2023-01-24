|
Gündem

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili gözaltına alınan iki şüpheli daha tutuklanırken, toplam tutuklu sayısı 15 oldu.

15:33 . 24/01/2023 Salı
IHA
Sinan Ateş

Sinan Ateş

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Sinan Ateş
cinayeti soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan iki şüpheli daha tutuklandı. Böylelikle toplam tutuklu sayısı 15 oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler A.A. ve Ç.Z.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan iki zanlı tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.


#Sinan Ateş
#cinayet
#ankara
2 hours ago
default-profile-img
Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme
İzmir’de taksilerin yeni ücret tarifesi belli oldu
Bozuk şurup alarmı: 300 çocuğun ölümüne neden oldu
TOKİ işyeri kura sonuçları belli oldu mu?
İYİ Partili Türkkan ve CHP'li Başarır komisyona yazılı savunma verdi
Son deprem nerede oldu? 24 Ocak son dakika depremler listesi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.