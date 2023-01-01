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Sinan Ateş cinayeti soruşturmasını iki savcı yürütecek
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten savcının değiştirilmediği, ilave 1 savcı daha görevlendirildiği belirtildi.
11:08 . 19/01/2023 Perşembe
DHA
Sinan Ateş

Sinan Ateş

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili bazı haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, "Anılan soruşturmada Cumhuriyet savcısının değiştirildiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmadığı gibi olayın kapsamına binaen mevcut Cumhuriyet savcısına ilaveten bir Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilerek iki Cumhuriyet savcısının soruşturmayı birlikte yürütmesine karar verilmekle, olayın ardından mevcutlu olarak soruşturma evrakının getirildiği tarihte nöbetçi olan başsavcı vekilinin kontrolünde devam etmekte iken iş bölümü çerçevesinde soruşturma tevzi edilerek suç vasfına göre ve çalışma yönergesi uyarınca ilgili başsavcı vekilince koordine edilmektedir. Halihazırda soruşturma kapsamında 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.


#Sinan Ateş
#Ankara
#başsavcılık
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Sinan Ateş cinayeti soruşturmasını iki savcı yürütecek
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