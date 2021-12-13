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ŞIRNAK

Şırnak’ta teröre darbe: 56 gözaltı kişi gözaltına alındı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yürütülen operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeleri ele geçirildi. Operasyon sonrası 43’ü kaçakçılık, 11’i asayiş suçlarından ve 2’si terör suçundan toplam 56 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 56 gözaltı
Şırnak'ta terör kaynaklarına operasyon.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 56 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 06 - 12 Aralık 2021 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısında kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 335,16 gram esrar, 34,29 gram eroin, 6,05 gram metamfetamin, 1 adet bong düzeneği, 5 bin 794 paket kaçak sigara ve 1000 adet yavru su kaplumbağası ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 43’ü kaçakçılık, 11’i asayiş suçlarından ve 2’si terör suçundan olmak üzere 56 şüpheli gözaltına alındı.

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