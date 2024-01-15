Şırnak'ta ve Kırıkkale'de terör örgütlerine operasyon: Gözaltılar var

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan üç kişiden biri tutuklandı. Kırıkkale'de ise terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta polis ekiplerinin son 1 haftada PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. 3 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

PKK/KCK operasyonlarında altı kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 8-15 Ocak tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, örgütte faaliyette bulunduğu ve Irak mahkemelerince hakkında arama kararı olduğu tespit edilen Irak uyruklu D.O.S.M.'yi şehir merkezinde kaldığı evde yakaladı. Şüpheli, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.







