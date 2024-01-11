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Bakan Yerlikaya paylaştı: 16 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon! 70 şüpheli şahıs yakalandı

16 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar-40' Operasyonlarında 70 şüpheli şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı.

13:54 - 11/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:44 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
DEAŞ terör örgütü üyesi 70 şahıs yakalandı.
DEAŞ terör örgütü üyesi 70 şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Kahramanlar-40" operasyonlarında 70 şüphelinin yakalandığını bildirdi.


Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını, milletin duası ve güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle mücadeleye aralıksız devam edeceklerini belirtti.



Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 9 Ocak'ta başlatılan "Kahramanlar-40" operasyonlarının tamamlandığını bildiren Yerlikaya, Adana, Hatay, Ankara, Bursa, Çorum, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Uşak, Şanlıurfa, Yalova, Erzincan, Denizli, Ordu ve Sakarya'da terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, operasyonlarda çok miktarda para, havale dekontu, havale kayıtlarının tutulduğu defterler ve dijital materyaller ele geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Operasyonları koordine eden başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek"


#İçişleri Bakanlığı
#Ali Yerlikaya
#Kahramanlar Operasyonu
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