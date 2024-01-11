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Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan üç zanlı tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Demoktarik Bölgeler Partisi Adıyaman İl Başkanı A.A. geçmiş yıllarda Barış ve Demokrasi Partisi Adıyaman İl Eş Başkanı olarak görev yapmış B.P. ile M.E. gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen zanlılar nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

18:50 - 11/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 20:16 - 11/01/2024 Perşembe
AA
Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu (Foto: Arşiv)
Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu (Foto: Arşiv)

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Başsavcılık koordinesinde 8 Ocak'ta, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda Demoktarik Bölgeler Partisi Adıyaman İl Başkanı A.A. geçmiş yıllarda Barış ve Demokrasi Partisi Adıyaman İl Eş Başkanı olarak görev yapmış B.P. ile M.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından, "geçmiş yıllarda kent merkezinde düzenlenen terörist cenazeleri için törenler ve anma etkinlikleri, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük yürüyüşleri, açlık grevleri, Kobani olaylarını desteklemek gibi birçok sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettiği gerekçesiyle" adli mercilere sevk edilen zanlılar A.A. B.P. ile M.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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#KCK
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