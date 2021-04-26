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Sivas haberleri: Karantinada olduğunu bankada öğrendi

Sivas'ta bir kişi karantinada olduğunu bankada öğrendi

Sivas’ta banka şubesine giden şahıs, Kovid-19 karantinasında olduğunu gittiği banka şubesindeki yapılan HES sorgulamasında öğrendi.

Haber Merkezi İHA
Sivas haberleri: Karantinada olduğunu bankada öğrendi
Y.A.'nın​ bankada yapılan HES kodu sorgulamasında temaslı olduğu anlaşıldı.

Sivas'taki olay, Pulur Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. 57 yaşındaki Y.A., iş yerini açtıktan sonra işlem yapmak için bankaya gitti.

Y.A.'nın bankada yapılan HES kodu sorgulamasında temaslı olduğu anlaşıldı. Banka görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan incelemede vatandaşın Kovid-19 testi pozitif çıkan damadından dolayı temaslı olduğu anlaşıldı. Sağlık ekipleriyle iletişime geçen polis ekipleri, vatandaşı kendi şahsi aracına bindirerek evine gitmesini sağladı.

Polis ekipleri karantina ihlali yapan vatandaşa ceza tutanağı düzenledi. Y.A. karantinadaki damadının evine torunlarını görmek için gittiğini söyledi.


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