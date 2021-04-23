Ankara'da korona eğlencesi: Aralarında temaslılar da var

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında dün gece yaptığı denetimde, Cinnah Caddesi’ndeki bir bardan sesler duyuldu. Kapalı olması gereken bara baskın yapan ekipler, içeride 24 kişiyi eğlenirken yakaladı. Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında bir kişinin temaslı olduğu ve karantinada olması gerektiği tespit edildi.

23 bin lira ceza kesildi



İş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 23 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden, temaslı kişiye de karantina kurallarını ihlalden toplam 23 bin 850 lira idari para cezası uygulandı. Faaliyeti durdurulan iş yeri kapatılırken, karantina kurulana ihlal eden kişi de eve götürüldü.

OYNAT 00:59 İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını: Zafer işareti yaparak poz verdi İzmir'in Çiğli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına polis tarafından baskın yapıldı. Baskında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve koronavirüs kurallarına uymayan 22 kişiye ve iş yerine toplam 110 bin 260 lira para cezası kesildi.



Öte yandan İzmir'de Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide 218,88 olarak açıklanmıştı. BiP'te paylaş

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Öte yandan aynı bölgede Sümer-1 Sokak'ta yapılan denetimde de yine kapalı olması gereken bir eğlence mekanında 11 kişinin eğlendiği ve bu kişilere de para cezası uygulandığı belirtildi.