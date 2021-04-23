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Koronavirüs Ankarada korona eğlencesi Aralarında temaslılar da var
TÜRKİYE

Ankara'da korona eğlencesi: Aralarında temaslılar da var

Ankara'da Çankaya ilçesindeki polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir eğlence mekanına baskın düzenledi. Ekipler, barda eğlenen, aralarında temaslı olduğu için karantinada olması gereken kişinin de bulunduğu 24 kişiye 23 bin 850 TL para cezası uyguladı.

Haber Merkezi DHA
Ankarada korona eğlencesi: Aralarında temaslılar da var
Baskın düzenlenen mekanın faaliyetlerine son verildi.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında dün gece yaptığı denetimde, Cinnah Caddesi’ndeki bir bardan sesler duyuldu. Kapalı olması gereken bara baskın yapan ekipler, içeride 24 kişiyi eğlenirken yakaladı. Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında bir kişinin temaslı olduğu ve karantinada olması gerektiği tespit edildi.

Beyoğlu'nda eğlence mekanına baskın: 14 kişiye toplam 51 bin TL ceza kesildi
OYNAT 00:39
Beyoğlu'nda eğlence mekanına baskın: 14 kişiye toplam 51 bin TL ceza kesildi
Beyoğlu'nda polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir eğlence mekanına baskın düzenledi. 14 kişiye toplamda 51 bin 296 TL ceza kesilirken, baskın anları anbean kameralara yansıdı.

23 bin lira ceza kesildi


İş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 23 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden, temaslı kişiye de karantina kurallarını ihlalden toplam 23 bin 850 lira idari para cezası uygulandı. Faaliyeti durdurulan iş yeri kapatılırken, karantina kurulana ihlal eden kişi de eve götürüldü.

İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını: Zafer işareti yaparak poz verdi
OYNAT 00:59
İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını: Zafer işareti yaparak poz verdi
İzmir'in Çiğli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına polis tarafından baskın yapıldı. Baskında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve koronavirüs kurallarına uymayan 22 kişiye ve iş yerine toplam 110 bin 260 lira para cezası kesildi.

Öte yandan İzmir'de Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide 218,88 olarak açıklanmıştı.


  • Öte yandan aynı bölgede Sümer-1 Sokak'ta yapılan denetimde de yine kapalı olması gereken bir eğlence mekanında 11 kişinin eğlendiği ve bu kişilere de para cezası uygulandığı belirtildi.

İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını: 110 bin lira ceza kesildi
KORONAVİRÜS
İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını: 110 bin lira ceza kesildi

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