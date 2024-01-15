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Siyonist Sagiv Jehezkel'e eski İsrail Başbakanı Bennett'ten destek: Türkiye ile ilgili küstah paylaşım

Terör devleti İsrail'in eski Başbakanı Naftali Bennett, Trabzonspor maçında İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'in attığı gol sonrasında yaptığı Gazze'deki soykırıma destek veren siyonist hareket nedeniyle gözaltına alınmasıyla ilgili olarak "Yazıklar olsun size, Türk hükümeti." şeklinde bir paylaşım yaptı.

10:03 - 15/01/2024 الإثنين
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Naftali Bennett
Naftali Bennett

Terör devleti İsrail yıllar boyu abluka altında tuttuğu Gazze'de 100 gündür ölüm kusuyor.


Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu
Sagiv Jehezkel
ise Trabzonspor maçında büyük bir skandala imza attı.

Antalyaspor
'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı Siyonist hareket sonra kadro dışı bırakılan söze futbolcu daha sonra da gözaltına alındı.

Terör devleti İsrail'in eski Başbakanı Naftali Bennett İsrailli futbolcuya yapılan cezalandırmaya küstah bir paylaşımla cevap verdi.






'Yazıklar olsun'muş!


Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Naftali Bennett
“Bu inanılmaz. İsrailli futbolcu İsrail’e jest yaptığı için kıyamet koptu. Kınandı ve şimdi de gözaltına alındı. 2024 yılındayız ve Türkiye bu. Yazıklar olsun Türk yönetimine.”
ifadelerine yer verdi.



#Sagiv Jehezkel
#İsrail
#Gazze
#Antalyaspor
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