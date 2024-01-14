Antalyaspor'da Jehezkel kadro dışı bırakıldı

Antalyaspor - Trabzonspor maçının 68. dakikasında attığı gol sonrası yaşadığı gol sevincinde işgalci İsrail'i destekleyen futbolcu Sagiv Jehezkel kadro dışı bırakıldı.
Antalyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir"
"Fotoğrafı gördüm. Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasını alacağız ve büyük olasılıkla kadro dışı bırakacağız. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayrıcağız. Bizim milli değerlerimiz her şeyden daha önemlidir"
28 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara göstermişti. Yazıda 7 Ekim 2023 gününe (İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih) dikkat çekilmesi ve davut yıldızının bulunması, sosyal medyada tepki çekmişti.