​Sızma girişiminde bulunan 7 PKK'lı terörist öldürüldü

Başarılı operasyonlar sonucu Türkiye sınırlarına yaklaşma şansı dahi bulamayan terör örgütü PKK/KCK mensupları, etkisiz hale getirilmeye devam ediliyor.

Son olarak Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

GÜNDEM PKK 2. kuşakta da sıkıştı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

Her nerede olursa olsun teröre geçit yok!



Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/bpjINAJOfD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2021