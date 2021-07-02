Gündem Sızma girişiminde bulunan 7 PKKlı terörist öldürüldü
POLİTİKA

Sızma girişiminde bulunan 7 PKK'lı terörist öldürüldü

Terörle mücadeleye yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sızma girişiminde bulunan 7 PKKlı terörist öldürüldü
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Başarılı operasyonlar sonucu Türkiye sınırlarına yaklaşma şansı dahi bulamayan terör örgütü PKK/KCK mensupları, etkisiz hale getirilmeye devam ediliyor.

Son olarak Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

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