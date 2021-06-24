​PKK 2. kuşakta da sıkıştı

MİT’in yerel ağını güçlendirmesi, sürekli takip ve teknolojinin yardımıyla gerçekleştirilen SİHA destekli nokta operasyonlarla teröristler tüm planları deşifre ediliyor.

Terörle mücadelede kararlılıkla yürütülen Pençe harekatlarıyla Türkiye sınır hattından 40 kilometre derinlikte varlık gösteremeyen terör örgütü PKK, Erbil’dan Süleymani’ye uzanan ikinci kuşakta da sıkıştı.

Pençe harekatlarıyla Hakurk’tan Sinath-Haftanin’e kadar olan bölgedeki terör örgütü PKK unsurlarının sınırlarımızdan uzaklaştırılmasının ardından operasyonlar Erbil- Mahmur hattından Süleymaniye’ye uzanan ikinci kuşakta yoğunlaştırıldı. MİT’in yerel unsurlarının desteklediği harekatlarla Erbil’de Barzani yönetimindeki bölgelerde koruma bulamayan PKK, Süleymaniye’de eylem yapma amacına da ulaşamadı.

GÜVENLİ LİMANLARI KALMADI!

Kırmızı kategoride aranan Ulaş Dersim kod adlı Ulaş Doğan’ın etkisiz hale getirildiği MİT destekli SİHA operasyonu, PKK’nın ikinci kuşakta da alan bulamayacağını ortaya koyması açısından stratejik etki üretti. Birleşmiş Milletler korumasındaki Mahmur’dan Süleymaniye’ye uzanan ikinci kuşak operasyonları, bölücü örgüt için artık alanın daraldığını, Irak kuzeyinde terör örgütü için güvenli liman kalmadığını gösterdi.

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Ulaş Doğan

Sofi Nurettin

Hasan Adır

Aydın Şimşek

Selman Bozkır

NOKTA ATIŞ BİTİRDİ

MİT’in yerel istihbarat ağıyla yoğunlaştırdığı ikinci kuşak terörle mücadele faaliyetleri sonucu terör örgütü, Irak içlerinde de sıkıştı. Son dönemde yoğunlaşan operasyonlarla örgüte, sınırımızdan 200 kilometre uzaklıktaki Süleymaniye’de de aman verilmiyor. PKK terör örgütü için Irak topraklarında güvenli alan bırakmayan ikinci kuşak harekatlarında, MİT’in yerel ağını güçlendirmesi, sürekli takip ve teknolojinin yardımıyla gerçekleştirilen SİHA destekli nokta operasyonlar başarıyı getirdi.

MAĞARADAN ÇIKAMIYORLAR

Planlamaları Türk istihbaratına takılan, yerel istihbarat ağıyla anlık izlenen teröristlerin eylem planlamaları anında deşifre ediliyor. Teröristler, sığındıkları mağaralardan çıktıkları anda hedef oluyor. Irak kuzeyinde herhangi bir noktada terörist elebaşları için bulundukları mağaralardan çıktıkları anda imha süreci başlatılıyor.

KANDİL KADROSUNA UZANACAK