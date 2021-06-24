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ANKARA

PKK 2. kuşakta da sıkıştı

Pençe harekatlarıyla Irak’ın kuzeyinde 40 kilometre derinliğindeki ilk kuşakta varlık gösteremeyen PKK terör örgütü, Erbil’den Süleymaniye’ye uzanan ikinci kuşakta da sıkıştı. PKK’nın Irak’taki sözde “öz savunma güçleri” sorumlusu Ulaş Dersim kod adlı Ulaş Doğan’ın Süleymaniye’de MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirilmesi bunun göstergesi oldu.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
​PKK 2. kuşakta da sıkıştı
MİT’in yerel ağını güçlendirmesi, sürekli takip ve teknolojinin yardımıyla gerçekleştirilen SİHA destekli nokta operasyonlarla teröristler tüm planları deşifre ediliyor.

Terörle mücadelede kararlılıkla yürütülen Pençe harekatlarıyla Türkiye sınır hattından 40 kilometre derinlikte varlık gösteremeyen terör örgütü PKK, Erbil’dan Süleymani’ye uzanan ikinci kuşakta da sıkıştı.

  • Pençe harekatlarıyla Hakurk’tan Sinath-Haftanin’e kadar olan bölgedeki terör örgütü PKK unsurlarının sınırlarımızdan uzaklaştırılmasının ardından operasyonlar Erbil- Mahmur hattından Süleymaniye’ye uzanan ikinci kuşakta yoğunlaştırıldı. MİT’in yerel unsurlarının desteklediği harekatlarla Erbil’de Barzani yönetimindeki bölgelerde koruma bulamayan PKK, Süleymaniye’de eylem yapma amacına da ulaşamadı.

GÜVENLİ LİMANLARI KALMADI!

Kırmızı kategoride aranan Ulaş Dersim kod adlı Ulaş Doğan’ın etkisiz hale getirildiği MİT destekli SİHA operasyonu, PKK’nın ikinci kuşakta da alan bulamayacağını ortaya koyması açısından stratejik etki üretti. Birleşmiş Milletler korumasındaki Mahmur’dan Süleymaniye’ye uzanan ikinci kuşak operasyonları, bölücü örgüt için artık alanın daraldığını, Irak kuzeyinde terör örgütü için güvenli liman kalmadığını gösterdi.

Ulaş Doğan
Ulaş Doğan

Sofi Nurettin
Sofi Nurettin

Hasan Adır
Hasan Adır

Aydın Şimşek
Aydın Şimşek

Selman Bozkır
Selman Bozkır

NOKTA ATIŞ BİTİRDİ

  • MİT’in yerel istihbarat ağıyla yoğunlaştırdığı ikinci kuşak terörle mücadele faaliyetleri sonucu terör örgütü, Irak içlerinde de sıkıştı. Son dönemde yoğunlaşan operasyonlarla örgüte, sınırımızdan 200 kilometre uzaklıktaki Süleymaniye’de de aman verilmiyor. PKK terör örgütü için Irak topraklarında güvenli alan bırakmayan ikinci kuşak harekatlarında, MİT’in yerel ağını güçlendirmesi, sürekli takip ve teknolojinin yardımıyla gerçekleştirilen SİHA destekli nokta operasyonlar başarıyı getirdi.

MAĞARADAN ÇIKAMIYORLAR

Planlamaları Türk istihbaratına takılan, yerel istihbarat ağıyla anlık izlenen teröristlerin eylem planlamaları anında deşifre ediliyor. Teröristler, sığındıkları mağaralardan çıktıkları anda hedef oluyor. Irak kuzeyinde herhangi bir noktada terörist elebaşları için bulundukları mağaralardan çıktıkları anda imha süreci başlatılıyor.

KANDİL KADROSUNA UZANACAK

  • Terör örgütü elebaşlarından Suriye YPG’sinin mimarı ve HPG Askeri Konsey Üyesi Sofi Nurettin, Diyarbakır sorumlusu Aydın Şimşek, örgütün Avrupa sorumlusu ve kasası Doktor Hüseyin kod adlı Selman Bozkır, sözde Mahmur Kampı sorumlusu Hasan Adır’ın etkisiz hale getirildiği ikinci kuşak operasyonların başta Kandil kadrosu olmak üzere genişlemesi bekleniyor.
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