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POLİTİKA

MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon: İki terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyinde köşeye sıkışan PKK/KCK mensuplarına operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Sözde üst düzey örgüt yöneticilerinin, operasyon bölgelerinden kaçırılarak, yerel halkın barındığı alanlara aktarılmasını önlemek amacıyla harekete geçen MİT, Süleymaniye'de Ada İmralı Kod Mahiye Açık ile Suriye uyruklu Ekin Rojava Kod Roha Raci adlı iki örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MİTten Irakın kuzeyinde operasyon: İki terörist etkisiz hale getirildi
Etkisiz hale gertirilen teröristler: Roha Raci (solda) ve Mahiye Açık (sağda)

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başarılı operasyonları sonucu Türkiye sınırlarına yaklaşma şansı dahi bulamayan PKK/KCK kadrolarının, Kandil bölgesinin de güneyine ve Süleymaniye'ye yönetici seviyede aktarımlar yapılmasına çalıştığı belirlendi.

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Daha önce de örgüt tarafından kullanılan Asos ve çevresinde "bölgede istihbarat toplamak ve yerel şahıslar ile irtibatların sıklaştırılması amacıyla" hücreler oluşturulduğu tespit edildi.

Terör örgütü mensupları adım adım izleniyor

Bu hücrelerin, örgütün liderlerini Kandil, Gara ve Metina gibi çatışma bölgelerinden kaçırmak ve kayıplarına engel olmak amacıyla, "güvenli yollar" ve "nihai barınma noktaları" bulmak amacıyla yürüttüğü faaliyetler adım adım izlendi. Bu süreçte örgüt mensupları, bölge halkına yüksek meblağlar teklif ederek barınma alanı teminine çalıştı.

Örgüt mensupları yerel halkın arasına aktarılıyor

Buna karşın bölgede terör örgütünü istemeyen bölge halkı, terör örgütü lider kadrolarını bölgelerinde istemediklerini açık bir şekilde ifade etti. MİT'in "hedefindeki" üst düzey örgüt yöneticilerinin, operasyon bölgelerinden kaçırılarak, yerel halkın barındığı alanlara aktarılmasını önlemek amacıyla operasyon düğmesine basıldı.

İki terörist MİT operasyonuyla öldürüldü

Uzun süreli bir takibin ardından, Süleymaniye/Şerbazar ilçesinde istihbarat çalışması yürütmeyi hedefleyen ve 2014 yılında örgüte katılan Ada İmralı Kod Mahiye AÇIK ile 2015 yılında katılan Suriye uyruklu Ekin Rojava Kod Roha Raci adlı iki örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

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