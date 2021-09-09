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Şoförlerde 'yeniden kapanma' endişesi: İstanbul'da 10 bin okul servisi yola çıkmadı

İstanbul'da çok sayıda servis şoförü vaka sayılarının tekrar artıp, kapanma endişesi nedeniyle okullarda çalışmak istemiyor. Birçok okulda servis sıkıntısı yaşandığını söyleyen İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, İstanbul'da 25 bin servis aracından 10 bininin çalıştırılmadığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Şoförlerde yeniden kapanma endişesi: İstanbulda 10 bin okul servisi yola çıkmadı
vaka sayılarının tekrar artıp, okulların kapatılabileceği endişesiyle bazı şoförler tekrar okullara servis çekmek istemiyor.

Yeni eğitim öğretim döneminde okullarda yüz yüze eğitime başlandı. Salgın nedeniyle, kontakların kapatıldığı okul servisleri ve personel araçları yola çıktı. Ancak vaka sayılarının tekrar artıp, okulların kapatılabileceği endişesiyle bazı şoförler tekrar okullara servis çekmek istemiyor.

Hamza Öztürk
Hamza Öztürk

"SERVİS SIKINTISI YAŞANIYOR"

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, özellikle özel okullarda servis sıkıntısı yaşandığını söyledi. İstanbul'da 25 bin kayıtlı servis aracının bulunduğunu kaydeden Öztürk, bunlardan yaklaşık 10 bininin pandemide yeniden kapanma olabileceği endişesiyle çalışmak istemediğini kaydetti. Hamza Öztürk, "Şu an servis aracı ihtiyacı var, servis şoförleri çalışmak istemiyor. Çünkü pandemi nedeniyle önlerini göremiyorlar başka işlerde çalışıyorlar" dedi. Servis şoförleri de risk almak istemedikleri için okullar yerine iş yerlerini tercih ettiklerini ifade etti.

"İSTANBUL'DA 10 BİN SERVİS ARACI BOŞTA"

Hamza Öztürk, "Servis sorunu var. Okullardaki giriş çıkış saatleri teke döndüğü için bir araba tek bir iş yapabiliyor. Burada aldığı para asgari ücretin altına düşünce de millet okulda çalışmak istemiyor. İstanbul'da araba ihtiyacı değil zaman ayarlamasına ihtiyaç var. İstanbul'da 10 bin servis aracı şu an boşta. Pandemi döneminin etkisi var. İnsanlar hem tek iş yapacak hem de ilerisinin ne olacağını göremeyince haliyle okulda çalışmak istemiyor. Bu insanlar tam 20 ay çalışmadılar. Onun için ister istemez herkeste bir tedirginlik var. Bu sorunun temelinde geçim kaynağı var. Devamlı iş arıyoruz, sıkıntısız ortam arıyoruz, yaptığımız işin karşılığını almak istiyoruz. Özel okullarda hala başka modellerde araba çalıştırmanın peşindeler. Servisten öğrenciden topladıkları paranın üçte birini arabaya verecekler. Şoförler çalışmak istemiyor çünkü şu an kimse önünü göremiyor. Yarın öbür gün bir açıklama gelse 'vaka sayıları arttı okullara ara verdik' diye şoförler ortada kalacaklar. Bunun için bir belirsizlik var. Servis şoförleri olarak şu an her işi yapıyoruz. Araç yıkamasından, valelikten, kuryelikten, kamyon şoförlüğü, halk otobüsü şoförlüğü, hatta inşaatta bile çalışan var arkadaşlarımızdan. Öncelikle okul saatlerinin 07.30 ve 09.00 olarak iki kademeye ayrılmasını istiyoruz. Okulların giriş saatlerinin hepsi birbirine çok yakın olduğu için başka bir iş yapamıyorsunuz. Özel okullarda şu an yüzde 50-60 servis aracı ihtiyacı var, bunun sebebi de tamamen maddi kaynaklıdır" dedi.

"BİR HAFTA SONRA OKULLAR TEKRAR KAPANABİLİR DİYE SERVİS ALMIYORUZ"

Servis şoförü Fatih Ocak da, "Şu anda pandemi nedeniyle biz de boşta kaldık. Şu anda okullar açıldı ama ne olacağı belli değil. Bir hafta sonra okullar tekrar kapanabilir diye servis almıyoruz. Servis alsak diğer işleri bırakacağız. Bu sefer ne olacak, okullar kapandığında bizim işimize de son verilecek. Zorlandık tabii ki, işsiz kalıyorsun işin olmuyor, kredilerimiz var borcumuz var, ev geçindiriyoruz" diye konuştu.


"PANDEMİNİN DE ETKİSİ VAR"

Servis şoförü Sedat Taş da, "Fabrikadan servis götürme işini daha iyi diye düşünüyorlar, 'en azından bir sıkıntım olmaz' diyor ama okula sürekli sıkıntı oluyor. Pandeminin de etkisi var, yok değil. Pandemi, sadece yetişkinlere gelmiyor, çocuklara da bulaşabiliyor. Atıyorum; bir yerle anlaşma yapmıştır, adam ücreti de iyidir, onu da kurtarıyordur, okula gitmeye hiç gerek görmez yani niye başım ağrısın" şeklinde konuştu. Servis sorunu olan okuldaki çocuğunu kendi imkanlarıyla almaya gelen veli Tansu Çelik ise, "Okul servis sözleşmelerini iptal etmiş. Trafikten dolayı geç geliyorlar okula. Çocuklar çok mağdur oldu, 1 saat yollarda dolanıyorlar" diye konuştu.

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