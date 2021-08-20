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İSTANBUL TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da en ucuz okul servisi 421 lira olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısının ardından yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de haftada 5 gün olacak şekilde başlayacağını duyurmuştu. Okulların açılmasına sayılı günler kala, servis ücretleri de belli olmaya başladı. İSAROD Başkanı Öztürk, İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldığını, böylece en ucuz ücretin hostesle birlikte toplam 421 lira olacağını belirtti.

Haber Merkezi AA
İstanbulda en ucuz okul servisi 421 lira olacak
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İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, İstanbul'da okul servis ücretlerinin geçen yılki fiyatlara yüzde 15 zam yapıldığını bildirdi. Öztürk, yaptığı açıklamada, koronavirüs sürecinde en çok mağdur olan sektörlerin başında servislerin geldiğini belirterek, 20 aydır çalışmaya hazır beklediklerini söyledi. Bu yıl kesintisiz yüz yüze eğitime geçilmesini ve normale dönmeyi umduklarını kaydeden Öztürk, "Okullara bağlı sözleşmelerimiz var, bırakıp gidemiyoruz. Hizmet isteniyor, yeterli öğrenci yok, 3-5 kişiyle çalıştığımız zamanlar oldu. Alınan parayla beklenen hizmet arasında çok büyük uçurumlar olduğu için hizmet kalitesi de düşebiliyor. Bu sene inşallah bunları yaşamayız. Muharrem ayının, bereket ayının içindeyiz. İnşallah vesile olur diyelim, hep beraber çalışırız." dedi.

23-25 kilometre arasında öğrenciler 748 liraya taşınacak

Öztürk, İstanbul'daki okul servisi ücretleriyle ilgili düzenlemeler hakkında da bilgi verdi. Kentteki okul servisi ücretlerinin geçen yılki fiyatların üzerine yüzde 15 zam yapılarak uygulamaya konduğunu dile getiren Öztürk, şöyle devam etti: "Allah nasip ederse bu sene yüz yüze eğitim başlarsa uygulayacağımız fiyatlar 0-1 kilometre arası 312 lira, 0-3 kilometre arası 348 lira, 3-5 kilometre arası 370 lira, en uzun mesafe, çok öğrenci olmasa da 23-25 kilometre arasında öğrenciler 748 liraya taşınacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerine bu ücretlere artı olarak yüzde 35 oranında hostes bedeli yansıyacak. Bununla birlikte yapılan zamdan kesinlikle memnun değiliz çünkü giderlerimiz yaklaşık yüzde 40'lara kadar arttı."

  • Öztürk, böylece İstanbul'da en ucuz okul servisinin hostes ücretiyle toplam 421 lira olacağını belirtti.

"Servis şoförü ve hostes arkadaşlarımızın tamamının aşı olmasını istiyorlar"

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, servis araçlarının dezenfekte edildiğini aktaran Öztürk, araçlarda maske bulundurulduğunu, bilgilendirici bazı görsellerin araçlara asıldığını anlattı. Servis araçlarında bir koltukta oturmaya başlayan öğrencinin, eğitim-öğretim döneminde hep aynı yere oturacağına ve yer değiştiremeyeceğine dikkati çeken Öztürk, "İstanbul Valiliğimizin 1 hafta önce yaptığı toplantı kapsamında, okullarda çalışacak servis şoförü ve hostes arkadaşlarımızın tamamının aşı olmasını istiyorlar. Aşı kartlarını komisyonlara teslim edeceğiz bu ay sonuna kadar. Ondan sonra da çalışacağız. Aşı kartı olmayanlar her gün istendiği anda PCR testini okula ibraz edecek. Aksi takdirde çalıştırmayacaklar. Aşı olmamız gerekiyor. Bu arada, velilerimize de güven vermek zorundayız ki çocuklarını bizlere teslim etsinler."

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