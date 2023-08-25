Yeni okul servisi tarifesine göre kısa mesafe olan 0-1 km arası için aylık 792 liralık servis ücreti 1306 liraya, yıllık olarak ise 3 bin 485 liradan 5 bin 750 liraya çıktı. Ayrıca bu ücretlere ek, ilkokul ve ortaokullarda bulunması zorunlu rehber personel için yüzde 35’lik bir fark fiyata ekleniyor. Bu durumda rehber personel hizmetiyle birlikte velilerin ödemesi gereken en düşük rakam yıllık 7 bin 762 lira, aylık ödemede ise 1763 lirayı buluyor. Lise için rehber zorunlu olmadığından bu fark taşıma ücretlerine yansıtılmıyor. Kabul edilen artış oranıyla birlikte, 0-1 km üstü mesafede zam oranın yüzde 60 olarak açıklanmasının ardından 23-25 km için velilerin ödemesi gereken tutar, rehber hizmetiyle birlikte aylık 4 bin 106 liraya, yıllık ise 18 bin 66 liraya ulaştı.