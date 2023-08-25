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Okul servis fiyatları belli oldu mu? İstanbul servis ücretleri 2023 ne kadar?

Okullarda yüz yüze eğtimin başlamasının netleşmesi ile öğrenci ve veliler okul servis ücretlerini merak etmeye başladı. Özellikle İstanbul'da bir çok okulun ikametten uzak olması sebebiyle okul servisini tercih eden veliler 2023 yılı için belirlenen servis ücretlerini sorguluyordu. İstanbul okul servis ücretleri belli oldu. Buna göre, Okul servis fiyatları belli oldu mu? Uzak- yakın mesafe İstanbul servis ücretleri 2023 ne kadar? İşte yanıtı...

14:57 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Okul servisi

Okul servisi

İstanbul okul servis ücretleri Ankara’da okul servis ücretleri tarifesinin belli olmasıyla merak kazandı. 2023-2023 eğitim- öğretim döneminde okul servis ücretleri ne kadar oldu?

İSTANBUL OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

İstanbul'da toplu ulaşıma zam gelmesinin ardına okul servislerinin tarifesinde de değişiklik oldu. Okulların açılmasına kısa bir süre kala veliler okul servis ücretleri hakkında araştırmalara başladı.

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1300 liraya çıkarıldı. Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.

EN DÜŞÜK 7 BİN 762 LİRA

Yeni okul servisi tarifesine göre kısa mesafe olan 0-1 km arası için aylık 792 liralık servis ücreti 1306 liraya, yıllık olarak ise 3 bin 485 liradan 5 bin 750 liraya çıktı. Ayrıca bu ücretlere ek, ilkokul ve ortaokullarda bulunması zorunlu rehber personel için yüzde 35’lik bir fark fiyata ekleniyor. Bu durumda rehber personel hizmetiyle birlikte velilerin ödemesi gereken en düşük rakam yıllık 7 bin 762 lira, aylık ödemede ise 1763 lirayı buluyor. Lise için rehber zorunlu olmadığından bu fark taşıma ücretlerine yansıtılmıyor. Kabul edilen artış oranıyla birlikte, 0-1 km üstü mesafede zam oranın yüzde 60 olarak açıklanmasının ardından 23-25 km için velilerin ödemesi gereken tutar, rehber hizmetiyle birlikte aylık 4 bin 106 liraya, yıllık ise 18 bin 66 liraya ulaştı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2023 - 2024 Eğitim yılının başlangıç günü 11 Eylül 2023 Pazartesi olarak belirlendi.

OKUL KIYAFETİ ZORUNLU MU?

Okullarda serbest Kıyafet yönetmeliği devam ediyor. Bazı okullarda tek tip kıyafet sisteminin kullanılma kararı devam ederken, bakanlık yıllık olarak kıyafet değişikliği konusuna da önemli bir hususa imza attı.

MEB tarafından alınan karara göre okullarda, OKUL Aile Birliği kararıyla önceden belirlenen kıyafetler tercih edilecek, velilere maddi külfet oluşturmamak adına değişikliğe gidilmeyecek.


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