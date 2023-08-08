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Okul servis ücreti hesaplama 2023 (Uzak- Yakın mesafe)

İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 29,10 oranında zam geldi. Okul servislerinde uzak ve yakın mesafe ücretleri de belli oldu. Yeni eğitim- öğretim yılında okul servisi kullanacak öğrenci velileri şimdiden belirlenen fiyat üzerinden ücret hesaplaması yapıyor. Uzak ve yakın mesafe okul servisi ücreti ne kadar oldu? 2023 okul servisi ücreti hesaplama haberimizde...

15:12 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Okul servisi hesaplama

Okul servisi hesaplama

belli oldu. Okulların açılmasına az bir zaman kala 2023 okul servisi ücretleri velilerin gündeminde yer alıyor. İstanbul’da eğitim gören öğrenciler için okul servisi ücret hesaplaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde geliştirilen aplikasyonu aracılığı ile yapılıyor. Peki, İstanbul en yakın en uzak mesafe okul servis ücreti ne kadar? İşte
hesaplama 2023 bilgileri…

Okul servis ücreti hesaplama 2023 (Uzak- Yakın mesafe)

Okulların açılmasına kısa bir süre kala aylarca kontak çevirmeyen servisçiler de hazırlıklara başladı. Yeni zamlı servis fiyatları belirlenmeye başladı. iBB TUHİM'in aşağıda yer alan link üzerinden okul servisi hesaplanabiliyor.

İBB TUHİM okul servis ücreti 2023 nasıl hesaplanır?

İBB TUHİM'in web sitesinden okul servisi hesaplanabiliyor. Aplikasyona, https://application2.ibb.gov.tr linkinden ulaşılıyor. Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlenen fiyat tarifelerine göre düzenlenen uygulama şöyle çalışıyor: Ev ve okul adresi ile okul tipi seçeneklerini dolduran vatandaşlar, “Rota Çiz” butonuna bastığında, mesafenin kilometresi ile aylık ve yıllık fiyatları anında hesaplanıyor. Hesaplanan ücretlere; anaokulu, ilkokul ve ortaokul için yüzde 35 rehber personel ücreti ile KDV de ekleniyor.

2023 OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Okul servisinde 792 TL olan 0-1 k aylık ücretinin bin 200 TL, personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 422 TL olan ilk kalkış ücretinin 640 TL olması öngörüldü.



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