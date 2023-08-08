belli oldu. Okulların açılmasına az bir zaman kala 2023 okul servisi ücretleri velilerin gündeminde yer alıyor. İstanbul’da eğitim gören öğrenciler için okul servisi ücret hesaplaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde geliştirilen aplikasyonu aracılığı ile yapılıyor. Peki, İstanbul en yakın en uzak mesafe okul servis ücreti ne kadar? İşte

hesaplama 2023 bilgileri…