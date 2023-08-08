Okul servisi
Okul servis ücreti 2023 ile ilgili araştırmalar bugün gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı nedeniyle merak konusu oldu. UKOME toplantısı saat 11.00'de yapıldı. Toplantının ana gündem maddeleri toplu ulaşım, taksi indi bindi ücreti ve okul servis ücretleri oldu. İstanbul’da okul servis ücretine zam geldi. Peki, İstanbul’da okul servis ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
UZAK- YAKIN MESAFE OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM GELDİ 2023?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla, servis ücretlerine yüzde 19,95 zam yapıldı.
Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7 lira 67 kuruştan 9 lira 90 kuruşa yükseldi. Bu kapsamda 1 kilometreye kadarki mesafe ücreti 660 liradan 792 liraya çıkarıldı. Uygulama İstanbul'da 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak.
İETT ZAM SONRASINDA YENİ TARİFELER
Yapılan zamlarla yeni ücret tarifeleri şu şekilde;
Tam elektronik bilet ücreti 7 lira 67 kuruştan 9 lira 90 kuruşa,
Öğrenci elektronik bilet ücreti 3 lira 74 kuruştan 4 lira 83 kuruşa,
Öğretmen elektronik bilet ücreti 5 lira 49 kuruştan 7 lira 9 kuruşa
Öğrenci abonman ücreti 109 liradan 140 liraya,
Minibüs indi-bindi ücreti 5 lira 25 kuruştan 7 liraya,
Okul servisi 0-1 kilometre ücreti 660 liradan 792 liraya çıktı.
OKUL SERVİS ÜCRETİ 2022 YILINDA NE KADARDI?
Okul servisi ücretlerinde en kısa mesafe 660, en uzun mesafe ise 1585 liraydı.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.