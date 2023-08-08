Okul servis ücreti 2023 ile ilgili araştırmalar bugün gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı nedeniyle merak konusu oldu. UKOME toplantısı saat 11.00'de yapıldı. Toplantının ana gündem maddeleri toplu ulaşım, taksi indi bindi ücreti ve okul servis ücretleri oldu. İstanbul’da okul servis ücretine zam geldi. Peki, İstanbul’da okul servis ücreti ne kadar, kaç TL oldu?