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Okul servisi ücretleri ne kadar oldu? İstanbul uzak- yakın mesafe zamlı okul servis ücret!

Okul servis ücreti 2023 yeni eğitim- öğretim yılı için merak edilen konulardan birisiydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı sonrasında alınan toplu taşıma zammı kararı ile okul servisi ücretlerinde de artışa gidildi. Peki, 2023 okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi? Uzak- yakın mesafe servis ücretleri kaç TL oldu? İşte ayrıntılar...

14:01 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Okul servisi

Okul servisi

Okul servis ücreti 2023 ile ilgili araştırmalar bugün gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı nedeniyle merak konusu oldu. UKOME toplantısı saat 11.00'de yapıldı. Toplantının ana gündem maddeleri toplu ulaşım, taksi indi bindi ücreti ve okul servis ücretleri oldu. İstanbul’da okul servis ücretine zam geldi. Peki, İstanbul’da okul servis ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

UZAK- YAKIN MESAFE OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM GELDİ 2023?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla, servis ücretlerine yüzde 19,95 zam yapıldı.

Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7 lira 67 kuruştan 9 lira 90 kuruşa yükseldi. Bu kapsamda 1 kilometreye kadarki mesafe ücreti 660 liradan 792 liraya çıkarıldı. Uygulama İstanbul'da 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak.

İETT ZAM SONRASINDA YENİ TARİFELER

Yapılan zamlarla yeni ücret tarifeleri şu şekilde;

Tam elektronik bilet ücreti 7 lira 67 kuruştan 9 lira 90 kuruşa,

Öğrenci elektronik bilet ücreti 3 lira 74 kuruştan 4 lira 83 kuruşa,

Öğretmen elektronik bilet ücreti 5 lira 49 kuruştan 7 lira 9 kuruşa

Öğrenci abonman ücreti 109 liradan 140 liraya,

Minibüs indi-bindi ücreti 5 lira 25 kuruştan 7 liraya,

Okul servisi 0-1 kilometre ücreti 660 liradan 792 liraya çıktı.

OKUL SERVİS ÜCRETİ 2022 YILINDA NE KADARDI?

Okul servisi ücretlerinde en kısa mesafe 660, en uzun mesafe ise 1585 liraydı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.


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