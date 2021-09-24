Ankara Valiliğinden din kültürü öğretmeni hakkında açıklama: Kastını aşan ifadeler sebebiyle görevinden uzaklaştırıldı

Ankara Valiliği, Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu'nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, ders sırasında Alevi öğrencilere tepki çeken sorular yönelttiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mamak ilçemizde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden 'ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu' iddiası üzerine öğretmen görevden uzaklaştırılmış olup; konuyla ilgili tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Mamak ilçemizde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden “ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu” iddiası üzerine öğretmen görevden uzaklaştırılmış olup; konuyla İlgili tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir. Kamuoyuna duyurulur REKLAM September 24, 2021