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Ankara Valiliğinden din kültürü öğretmeni hakkında açıklama: Kastını aşan ifadeler sebebiyle görevinden uzaklaştırıldı

Ankara Valiliği, Mamak ilçesinde bir okulda meydana gelen 'ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu' iddiası üzerine öğretmenin görevinden uzaklaştırıldığını, konuyla ilgili tahkikatın tüm boyutlarıyla sürdürüldüğünü bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Son Dakika: Ankara Valiliğinden din kültürü öğretmeni hakkında açıklama: Kastını aşan ifadeler sebebiyle görevinden uzaklaştırıldı
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Ankara Valiliği, Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu'nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, ders sırasında Alevi öğrencilere tepki çeken sorular yönelttiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mamak ilçemizde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden 'ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu' iddiası üzerine öğretmen görevden uzaklaştırılmış olup; konuyla ilgili tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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