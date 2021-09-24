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POLİTİKA

MEB'den din kültürü öğretmeni hakkındaki iddiaya soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara'da bir okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili inceleme-soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MEBden din kültürü öğretmeni hakkındaki iddiaya soruşturma
Temsili

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara'nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu'nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, ders sırasında Alevi öğrencilere tepki çeken sorular yönelttiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

BAKANLIKTAN SORUŞTURMA

Açıklamada, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

İDDİALAR NE?

Ankara’nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda görev yapan M.K. adlı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin, 8. sınıf talebelerine “Alevi olanlar parmak kaldırsın” dedikten sonra öğrencilere “Aleviler neden aptes alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor? sorularını yönelttiği, ardından da M.K'nın “Biz Hazreti Ali’yi sevmeyiz. Hazreti Ali, peygamber efendimizin eşine küfür etmiş” dediği iddia ediliyor.

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