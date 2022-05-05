Gündem Bakan Soylu Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı
İSTANBUL

Bakan Soylu: Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bayram tatili bitti. Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
​son dakika: Bakan Soylu: Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanlığı Ramazan Bayramı tatilinde karayollarında sıkı güvenlik tedbirleri aldı. Bayram tatili öncesi ve sonrasında emniyet ve jandarmadan toplam 110 bin trafik ekibi, 208 bin 900 personel görev aldı. Bayramı dolayısıyla alınan yoğun trafik tedbirleri ve "Bayramınız Kemerli Olsun" kampanyası neticesinde geçen yıllara oranla ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayram tatili bitti. Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı. Yine de hafta sonuna kadar denetim için yollardayız. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayramınız kemerli olsun" ifadelerini kullandı.

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