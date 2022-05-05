Bakan Soylu: Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı

İçişleri Bakanlığı Ramazan Bayramı tatilinde karayollarında sıkı güvenlik tedbirleri aldı. Bayram tatili öncesi ve sonrasında emniyet ve jandarmadan toplam 110 bin trafik ekibi, 208 bin 900 personel görev aldı. Bayramı dolayısıyla alınan yoğun trafik tedbirleri ve "Bayramınız Kemerli Olsun" kampanyası neticesinde geçen yıllara oranla ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandı.

GÜNDEM Bayram dönüşü TEM’de yoğunluk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayram tatili bitti. Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı. Yine de hafta sonuna kadar denetim için yollardayız. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayramınız kemerli olsun" ifadelerini kullandı.

🚨🚘🚦

Bayram tatili bitti.



Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı

% 𝟲𝟭 𝗔𝗭𝗔𝗟𝗗𝗜.



Yine de haftasonuna kadar denetim için yollardayız.



Lütfen

𝗧𝗥𝗔𝗙𝗶𝗞 𝗞𝗨𝗥𝗔𝗟𝗟𝗔𝗥𝗜𝗡𝗔 𝗨𝗬𝗔𝗟𝗜𝗠.



Bayramınız

𝗞𝗘𝗠𝗘𝗥𝗟𝗶

𝗢𝗟𝗦𝗨𝗡 pic.twitter.com/aH0S3j6yS1 REKLAM May 5, 2022

GÜNDEM İçişleri Bakanı Soylu güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti