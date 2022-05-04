İçişleri Bakanı Soylu: Burada Türkiye’nin kalbi var

Briket evler, İçişleri Bakanlığı’na bağlı AFAD’ın koordinasyonunda 12 STK tarafından yaptırıldı. Törende Esed’in katliamlarından kaçan sığınmacılarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Soylu, “Sevgili kardeşlerim, burada 85 milyonluk Türkiye’nin kalbi var. Allah şahittir kardeşliğimiz kıyamet e kadar sürecek. Sizi zulme teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. İnsanlığın, mazlumun ve vicdanın sesi olan Recep Tayyip Erdoğan’dan selam getirdiğini belirten Soylu, “Burası sadece briket evlerin açılışının yapıldığı bir alan değildir. Burası, zenginliğin şımarttığı dünyaya karşı, mazlumların zulümle karşı karşıya kaldıktan sonra sesi çıkmayan dünyaya karşı, iki yüzlü dünyaya karşı itirazın olduğu ve hakkın sesinin yükseldiği alandır. Allah’ın, bizim dinimizin ve inancımızın bize bir emri var; biz kardeşiz.” diye konuştu.

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"BİRLİK İÇERİSİNDE OLMALIYIZ"

Türkiye’nin sadece Suriye’nin çeşitli bölgelerine yardım yapmadığını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti: “Batı sömürgesine devam ediyor, biz Lübnan’da, Yemen’de, Afganistan’da, Pakistan’da, Bangladeş’te, Arakan Müslümanlarıyla beraber varız. Biz Ukrayna’da varız. Biz dünyada nerede zulüm varsa, Allah şahittir karşısında durarak hep birlikte varız. Eğer biz olmasaydık şu çocuklar bizden hesap sorarlardı, bu dünyada da öteki dünyada da... Buradan vicdanları katılaşmış olanlara sesleniyorum; bu dünyanın nimetlerine aldanmayın. Müslümanlar büyük bir sınavdadır. Batıdan kimse kendisine bir nimet beklemesin. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz. Dünyaya, insanlığa neler yapılması lazım geldiğini anlatmalıyız, onun için birlik içerisinde olmalıyız. Tam da Allah’ın emrettiği gibi.”

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