İçişleri Bakanı Soylu güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti

Türk milletinin, güvenlik güçlerini \"Aslanlarım\" diye sevdiğini kaydeden Bakan Soylu, \"Hiçbir terör örgütü dünyada devlet kurmuş değildir. Onların sonu yok olmaktır ve yok edeceğiz. Onları yok etme madalyası sizin boynunuza takılacaktır, buna inancım tamdır. Cudi'yi, evlatlarımızın şehit olduğu Tuşimiya'yı Allah şahittir ki kevgire çevireceğiz. Onlara karşı intikam hissimizin soğuyacağını düşünenler aldanmaktadırlar. Üç aylık hamileyken eşini kaybeden ve 'Vatan sağ olsun.' diyen o yüce Anadolu kadınına hesabını veremeyiz, bu kadar basit.\" dedi.<br><br>