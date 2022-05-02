Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İçişleri Bakanı Soylu güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramını tebrik etti
HAKKÂRİ

İçişleri Bakanı Soylu güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nın ilk saatlerinde Hakkari'deki yol kontrol noktalarında incelemede bulundu, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Soylu güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramını tebrik etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de yol kontrol noktalarında incelemelerde bulundu. Güvenlik personeliyle bayramlaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki temaslarının ardından Hakkari'ye geçti.

Bakan Soylu, beraberindeki İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık'la Yüksekova ve Şemdinli kara yollarındaki polis ve jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu.

.
.

Burada görev yapan jandarma özel harekat, jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucularıyla görüşen Bakan Soylu, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Bakan Soylu Şırnak'ta güvenlik güçlerine seslendi: PKK'yı tarihe gömen nesil olarak adlandırılacaksınız​
FOTOĞRAF 14
Title
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında, komando, polis ve güvenlik korucularıyla bir araya geldiği iftar programında, kahraman güvenlik güçleriyle ramazan ayının son gününde beraber olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.<br><br>
Title
Bugün, Cudi Dağı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenaze törenine katıldığını hatırlatan Soylu, Akdeniz'in kabrinin üzerini silah arkadaşlarının süslediğini belirtti.<br><br>
Title
Bu topraklarda hür ve özgürce yaşamanın Türk milletinin ortaya koyduğu karakterden kaynaklandığını ifade eden Soylu, güvenlik güçlerinin Türk milletinin kahramanı olduğunu dile getirdi. Bakan Soylu, \"Yüzyıl sonra bu ülke için şöyle söylenecek; 21'inci asrın başında dünyanın işgal etmek istediği, Batı'nın işgal etmek istediği Türkiye'yi bu ülkenin insanları, bu ülkenin jandarması, askeri, polisi, korucusu, bu ülkenin devlet başkanı, cumhur reisi bütün dünyaya meydan okuyarak 'Topraklarımızı size vermeyiz.' diyerek bir destan yazdı. Bu destanın yazıcıları sizlersiniz.\" diye konuştu.<br><br>
Title
Bütün kötülüklere ve dünyayı sömürenlere karşı güvenlik güçlerinin tarih yapıcı olduğuna işaret eden Soylu, eski Türkiye döneminde, \"Amerika ne der, Batı ne der\" diye bakıldığını söyledi.<br><br>
Title
Bakan Soylu, Türkiye'nin büyük bir irade ve özgüvene sahip olduğunu vurgulayarak Eren Abluka ve Pençe-Kilit operasyonlarının başarıyla sürdüğünü hatırlattı. Güvenlik güçlerine, \"PKK terör örgütünü tarihe gömen nesil olarak adlandırılacaksınız.\" diye seslenen Bakan Soylu, şehit olanların, gazilerin görevlerinin tamamlanacağını bildirdi.<br><br>
Title
Bakan Soylu, \"Bu defteri kapatmak durumundayız ve zorundayız. Bu defteri kapatacağız, etrafımızdaki coğrafyaya da biz huzur getireceğiz, işimiz çok. İlayı kelimetullah adına, zulüm yapanları engellemek adına, 'Demokrasi getireceğim' diye milletin namusuna göz dikenlere karşı işimiz çok.\" ifadelerini kullandı.<br><br>
Title
Türk milletinin, güvenlik güçlerini \"Aslanlarım\" diye sevdiğini kaydeden Bakan Soylu, \"Hiçbir terör örgütü dünyada devlet kurmuş değildir. Onların sonu yok olmaktır ve yok edeceğiz. Onları yok etme madalyası sizin boynunuza takılacaktır, buna inancım tamdır. Cudi'yi, evlatlarımızın şehit olduğu Tuşimiya'yı Allah şahittir ki kevgire çevireceğiz. Onlara karşı intikam hissimizin soğuyacağını düşünenler aldanmaktadırlar. Üç aylık hamileyken eşini kaybeden ve 'Vatan sağ olsun.' diyen o yüce Anadolu kadınına hesabını veremeyiz, bu kadar basit.\" dedi.<br><br>
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenlik güçlerinin bayramını kutladığını bildiren Soylu, Erdoğan'ın her adımda güvenlik güçlerinin yanında olduğunu bilmelerini istediğini dile getirdi. Bakan Soylu, \"Bizim bir tarafımız şefkat ve merhamettir, bir yüzümüz cemaldir, bir yüzümüz celaldir. Onun için teröriste karşı celal yüzümüzü, milletimize karşı, vatandaşa karşı cemal yüzümüzü göstermekle sorumluyuz.\" diye konuştu.<br><br>
Title
Türk güvenlik güçlerinin her birinin ayrı ayrı destan yazdığını aktaran Soylu, güvenlik güçlerinin milleti birbirinden ayırmak isteyenlere fırsat vermediğini söyledi.<br><br>
Title
Bakan Soylu, daha sonra, Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesine geçerek burada tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti.<br><br>
Title
Title
Title
Title
Bakan Soylu Şırnak'ta güvenlik güçlerine seslendi: PKK'yı tarihe gömen nesil olarak adlandırılacaksınız​
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta, komando, polis ve güvenlik korucularıyla iftar programında bir araya geldi. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada "Hiçbir terör örgütü dünyada devlet kurmuş değildir. Onların sonu yok olmaktır ve yok edeceğiz. Onları yok etme madalyası sizin boynunuza takılacaktır." dedi.


Alevler geceyi aydınlattı

Alevler geceyi aydınlattı

​Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın.
20 yıl öncesini unutun

'20 yıl öncesini unutun'

​Domenec Torrent'ten Sivasspor maçı sonrası sert açıklamalar.
Doya doya bayram

Doya doya bayram

​Korona yüzünden ertelemek zorunda kaldığımız sevinçlere yeniden kavuştuk.
Tokyo Camii'nde bayram namazı

Tokyo Camii'nde bayram namazı

​Yoğun katılım nedeniyle namaz birkaç kez kılındı.

Ukrayna'yı çalıyorlar

Ukrayna'yı çalıyorlar

​Ruslar Ukrayna'nın buğdayına, tarihi eserlerine ve tarım araçlarına el koydu.

Güneş panelinde üçüncü olacağız

Güneş panelinde üçüncü olacağız

​Türkiye güneş ve rüzgar enerjisi ekipmanları üretiminde büyük yol aldı.

Mostar seni unutmayacak

Mostar seni unutmayacak

​Dünyaca ünlü Bosnalı mimar Prof. Dr. Amir Pasic hayatını kaybetti.
Pençe ve Eren'de acı haber

Pençe ve Eren'de acı haber

​Yüreğimiz yandı: 2 şehit

Trabzonspor sezon içinde birçok önemli virajı atlattı.

Radyo bitmez

Radyo bitmez

​Radyocu Afrikalı Ali: Dijitalle sıkıntımız yok.

Olaysız 1 Mayıs

Olaysız 1 Mayıs

​Emek ve Dayanışma Günü Türkiye genelinde etkinliklerle kutlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.