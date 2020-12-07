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Son dakika Bursa haberleri: İki suçtan aranıyordu polise adres sorunca gözaltına alındı

İki suçtan aranan genç polise adres sorunca yakayı ele verdi

Bursa’da ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ ve ‘Konut Dokunulmazlığını İhlal Etmek’ suçlarından aranan şahıs sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polis ekiplerine adres sorunca yakayı ele verdi. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için para ceza kesilen şahıs diğer suçlardan ise gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Aranma kaydı bulunan genç, polise adres sorunca gözaltına alındı.
Aranma kaydı bulunan genç, polise adres sorunca gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Darmstad Caddesi’nde uygulama yapan polis ekiplerinin yanına gelen Emirhan K. (20) polis ekiplerine adres sordu. Polis ekiplerinin Emirhan K.’ye izin belgesi sorması üzerine, gencin izin kağıdı olmadığı belirlendi.

Aranma kaydı bulunan genç, polise adres sorunca gözaltına alındı.

İKİ AYRI SUÇTAN ARANIYOR

Emirhan K.’nın GBT (Genel Bilgi Tarama) kontrolünü yapan polis ekipleri, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ ve ‘Konut Dokunulmazlığını İhlal Etmek’ suçlarından arandığını tespit etti.

Ayrıca ‘Sokağa Çıkma Yasağına Uymamak’ suçundan 3 bin 186 lira para cezası uygulanan Emirhan K., gözaltına alındı. Emirhan K.’nin geçtiğimiz aylarda cezaevinden çıktığı belirtildi.

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