İki suçtan aranan genç polise adres sorunca yakayı ele verdi

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Şanlıurfa'da köyü karıştıran olayda yeni gelişme: Kayıp çocuğuna 4 yıl sonra kavuşacak

Evli olduğunu bilmeden birlikte yaşadığı kişiden olan 7 yaşındaki kızının, Şanlıurfa'da babası tarafından zorla tutulduğunu belirten annenin şikayeti üzerine, Jandarmanın gittiği Şanlıurfa'daki köyde olaylar çıkmış, babanın yakınlarının direnmesi üzerine çıkan arbedede, çocuğun bir kişinin kolunun altında kaçırıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. 4 yıldır kızını görmeyen anne Zübeyde Kocaman’a müjdeli haber akşam saatlerinde verildi. 7 yaşındaki Ş.K., Haliliye jandarma ekipleri tarafından bulunarak Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne götürüldü. İstanbul'dan yola çıkan avukatların Şanlıurfa'ya ulaştığı ancak çocuğu teslim alamadıkları öğrenildi.