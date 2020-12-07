Son dakika İzmir haberleri: Evraksız dükkanını açtı polise tekme attı
İzmir’de polise tekmeli saldırı
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler sırasında evrakları eksik olan bir iş yeri sahibi kendisine idari işlem uygulamak isteyen polis memurlarını ve polis otosunu tekmeledi. Olayın ardından sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve maske takmamaktan idari yaptırım uygulanan şahsa ayrıca görevli memura saldırı, mukavemet ve memurun görevini engellemek suçlarından da adli soruşturma başlatıldı.
İzmir’in Menemen ilçesinde kısıtlama kurallarını ihlal ettiği için evrak isteyen polis memurlarına zorluk çıkartan ve ardından tekme atan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
EVRAKLARI UNUTMUŞ!
Edinilen bilgiye göre, dün saat 18.00 sıralarında, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde bir tekel bayinin açık olduğunu fark etti. Bayiye giderek iş yeri sahibi S.D.’den evraklarını isteyen polise iş yeri sahibi, evraklarını diğer dükkanda unuttuğunu söyleyerek zorluk çıkarttı.
POLİS MEMURLARINI VE ARACI TEKMELEDİ
Kendisine idari işlem uygulamak isteyen polis memurlarına zorluk çıkartan S.D., daha sonra polis memurlarını ve polis otosunu tekmeledi. Daha sonra olay yerine gelen S.D.’nin yeğeni, M.D. de polis ekiplerine zorluk çıkarttı. Ardından olay yerine gelen takviye ekiplerle birlikte her iki şüpheli de gözaltına alınarak Asarlık Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
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ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ardından S.D. ve yeğeni M.D. hakkında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve maske takmamaktan idari yaptırım uygulandığı, ayrıca görevli memura saldırı, mukavemet ve memurun görevini engellemek suçlarından adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Cumhuriyet savcısı tarafından da şüpheliler hakkında işlem talimatının verildiği öğrenildi.