İzmir’de polise tekmeli saldırı

İzmir’in Menemen ilçesinde kısıtlama kurallarını ihlal ettiği için evrak isteyen polis memurlarına zorluk çıkartan ve ardından tekme atan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

EVRAKLARI UNUTMUŞ!

Edinilen bilgiye göre, dün saat 18.00 sıralarında, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde bir tekel bayinin açık olduğunu fark etti. Bayiye giderek iş yeri sahibi S.D.’den evraklarını isteyen polise iş yeri sahibi, evraklarını diğer dükkanda unuttuğunu söyleyerek zorluk çıkarttı.

POLİS MEMURLARINI VE ARACI TEKMELEDİ

Kendisine idari işlem uygulamak isteyen polis memurlarına zorluk çıkartan S.D., daha sonra polis memurlarını ve polis otosunu tekmeledi. Daha sonra olay yerine gelen S.D.’nin yeğeni, M.D. de polis ekiplerine zorluk çıkarttı. Ardından olay yerine gelen takviye ekiplerle birlikte her iki şüpheli de gözaltına alınarak Asarlık Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından S.D. ve yeğeni M.D. hakkında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve maske takmamaktan idari yaptırım uygulandığı, ayrıca görevli memura saldırı, mukavemet ve memurun görevini engellemek suçlarından adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından da şüpheliler hakkında işlem talimatının verildiği öğrenildi.

FOTOĞRAF 20 Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Haftanın ilk iş gününde İstanbul’da hareketlilik başladı. Ülkemizde etkisini göstermeye devam eden korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. . Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu. . Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu. . Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu. . Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu. . Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu. Ankara'da araç geçişinin yoğun olduğu yerlerden olan Kızılay Kavşak'ta vatandaşların seyahat ettiği görüldü. Ankara'da araç geçişinin yoğun olduğu yerlerden olan Kızılay Kavşak'ta vatandaşların seyahat ettiği görüldü. Ankara'da araç geçişinin yoğun olduğu yerlerden olan Kızılay Kavşak'ta vatandaşların seyahat ettiği görüldü. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, 56 saatlik haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması, yılbaşına kadar her haftasonu uygulanacak. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafikte yoğunluk yaşanırken, balıkçılarda oltalarıyla köprülere akın etti. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafikte yoğunluk yaşanırken, balıkçılarda oltalarıyla köprülere akın etti. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafikte yoğunluk yaşanırken, balıkçılarda oltalarıyla köprülere akın etti. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafikte yoğunluk yaşanırken, balıkçılarda oltalarıyla köprülere akın etti. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafikte yoğunluk yaşanırken, balıkçılarda oltalarıyla köprülere akın etti. 56 saatlik kısıtlama sona erdi, cadde ve sokaklar hareketlendi Koronavirüsle mücadele kapsamında 4 Aralık saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bu sabah saat 05.00'te sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle sokak ve caddelerde hareketlilik de başladı. BiP'te paylaş

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