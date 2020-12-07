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İZMİR

Son dakika İzmir haberleri: Evraksız dükkanını açtı polise tekme attı

İzmir’de polise tekmeli saldırı

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler sırasında evrakları eksik olan bir iş yeri sahibi kendisine idari işlem uygulamak isteyen polis memurlarını ve polis otosunu tekmeledi. Olayın ardından sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve maske takmamaktan idari yaptırım uygulanan şahsa ayrıca görevli memura saldırı, mukavemet ve memurun görevini engellemek suçlarından da adli soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İzmir’in Menemen ilçesinde kısıtlama kurallarını ihlal ettiği için evrak isteyen polis memurlarına zorluk çıkartan ve ardından tekme atan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

EVRAKLARI UNUTMUŞ!

Edinilen bilgiye göre, dün saat 18.00 sıralarında, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde bir tekel bayinin açık olduğunu fark etti. Bayiye giderek iş yeri sahibi S.D.’den evraklarını isteyen polise iş yeri sahibi, evraklarını diğer dükkanda unuttuğunu söyleyerek zorluk çıkarttı.

POLİS MEMURLARINI VE ARACI TEKMELEDİ

Kendisine idari işlem uygulamak isteyen polis memurlarına zorluk çıkartan S.D., daha sonra polis memurlarını ve polis otosunu tekmeledi. Daha sonra olay yerine gelen S.D.’nin yeğeni, M.D. de polis ekiplerine zorluk çıkarttı. Ardından olay yerine gelen takviye ekiplerle birlikte her iki şüpheli de gözaltına alınarak Asarlık Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından S.D. ve yeğeni M.D. hakkında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve maske takmamaktan idari yaptırım uygulandığı, ayrıca görevli memura saldırı, mukavemet ve memurun görevini engellemek suçlarından adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

  • Cumhuriyet savcısı tarafından da şüpheliler hakkında işlem talimatının verildiği öğrenildi.

56 saatlik kısıtlama sona erdi, cadde ve sokaklar hareketlendi
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Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Haftanın ilk iş gününde İstanbul’da hareketlilik başladı.
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Ülkemizde etkisini göstermeye devam eden korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
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. Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
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. Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
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. Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
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. Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
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. Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
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Ankara'da araç geçişinin yoğun olduğu yerlerden olan Kızılay Kavşak'ta vatandaşların seyahat ettiği görüldü.
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Ankara'da araç geçişinin yoğun olduğu yerlerden olan Kızılay Kavşak'ta vatandaşların seyahat ettiği görüldü.
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Ankara'da araç geçişinin yoğun olduğu yerlerden olan Kızılay Kavşak'ta vatandaşların seyahat ettiği görüldü.
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İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, 56 saatlik haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması, yılbaşına kadar her haftasonu uygulanacak.
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Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafikte yoğunluk yaşanırken, balıkçılarda oltalarıyla köprülere akın etti.
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Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafikte yoğunluk yaşanırken, balıkçılarda oltalarıyla köprülere akın etti.
Title
Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafikte yoğunluk yaşanırken, balıkçılarda oltalarıyla köprülere akın etti.
Title
Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafikte yoğunluk yaşanırken, balıkçılarda oltalarıyla köprülere akın etti.
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Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafikte yoğunluk yaşanırken, balıkçılarda oltalarıyla köprülere akın etti.
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56 saatlik kısıtlama sona erdi, cadde ve sokaklar hareketlendi
Koronavirüsle mücadele kapsamında 4 Aralık saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bu sabah saat 05.00'te sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle sokak ve caddelerde hareketlilik de başladı.

Adana'da DEAŞ operasyonu: İntikam amaçlı eylem hazırlığındaydılar:
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden’in tutuklanmasının ardından intikam almak için eylem yapacağı öne sürülen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı çıkarılan 7 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
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Şafak vakti özel harekat polislerinde desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
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Söz konusu şahısların evlerine özel harekat timleri koçbaşlarıyla kapıyı kırarak içeri girdi.
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Ardından özel harekat timleri şahıslara kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.
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. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Şahısların evlerinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
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Adana'da DEAŞ operasyonu: İntikam amaçlı eylem hazırlığındaydılar:
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda sözde Türkiye Emiri “Briketçi, Hureyre" kod adlı Mahmut Özden'in tutuklanmasının üzerine intikam amaçlı eylem faaliyetinde olan 7 kişi gözaltına alındı.
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