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ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da köyü karıştıran olayda yeni gelişme: Kayıp çocuğuna 4 yıl sonra kavuşacak

Evli olduğunu bilmeden birlikte yaşadığı kişiden olan 7 yaşındaki kızının, Şanlıurfa'da babası tarafından zorla tutulduğunu belirten annenin şikayeti üzerine, Jandarmanın gittiği Şanlıurfa'daki köyde olaylar çıkmış, babanın yakınlarının direnmesi üzerine çıkan arbedede, çocuğun bir kişinin kolunun altında kaçırıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. 4 yıldır kızını görmeyen anne Zübeyde Kocaman’a müjdeli haber akşam saatlerinde verildi. 7 yaşındaki Ş.K., Haliliye jandarma ekipleri tarafından bulunarak Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne götürüldü. İstanbul'dan yola çıkan avukatların Şanlıurfa'ya ulaştığı ancak çocuğu teslim alamadıkları öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Zübeyde Kocaman 4 yıl sonra çocuğuna kavuşacak.
Zübeyde Kocaman 4 yıl sonra çocuğuna kavuşacak.

İngiltere’de yaşayan Zübeyde Kocaman, 10 yıl önce İstanbul’da Halil Y. ile birliktelik yaşadı. Bu ilişkiden hamile kalan Zübeyde Kocaman'ın bir kızı dünyaya geldi. Çocuğun doğumundan itibaren baba Halil Y. ile görüşmeyi sürdüren Zübeyde Kocaman, 4 yıl önce Halil Y.’yi kızı Ş.K.’yle buluşması için İngiltere’ye davet etti. Ancak vize sorunu çıktığı için Halil Y.’nin ısrarı üzerine Zübeyde K., kızıyla birlikte Şanlıurfa’ya geldi. Kocaman çocuğunu babasıyla buluşturmak için geldiği Şanlıurfa’da hayatının şokunu yaşadı.

İddialara göre Halil Y. ve akrabaları küçük kızı havaalanından kaçırırken, Kocaman’ı da tehdit etti. Çocuğun kimlik ve pasaportları da anne Zübeyde Kocaman’dan zorla alındı. Çaresiz kalan genç kadın İngiltere’ye geri döndü ancak velayeti üzerinde olan küçük kızı için hukuk mücadelesi başlattı.

DHA
4 yıldır kızını görmeyen anne Zübeyde Kocaman’a müjdeli haber akşam saatlerinde verildi.

İngiltere ve Türkiye’de ayrı ayrı davalar açıldı. Her iki ülkede de mahkemeler çocuğun velayetini anne Kocaman’a verdi. Mahkeme kararını uygulamak için geçtiğimiz ekim ayında küçük kızın alıkonulduğu Şanlıurfa’daki köye giden jandarma ekipleri, Halil Y.’nin akrabalarının direnciyle karşılaştı. Küçük kız köyde bulunan bir kişi tarafından kucakta kaçırılarak bindirildiği bir araçla uzaklaştı.

4 YIL SONRA KIZINA KAVUŞUYOR

  • İngiltere’de yaşayan Zübeyde Kocaman’a müjdeli haber ise akşam saatlerinde geldi. 7 yaşındaki Ş.K., Şanlıurfa Haliliye Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tutulduğu evde bulundu. Jandarma ekiplerinin birçok evde yaptığı arama sonrası bulunan küçük kız, Şanlıurfa Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne götürüldü.

İngiltere'de yaşayan annenin Şanlıurfa'daki kızını alma mücadelesi: Jandarmanın gittiği köyde olaylar çıktı
OYNAT 01:00
İngiltere'de yaşayan annenin Şanlıurfa'daki kızını alma mücadelesi: Jandarmanın gittiği köyde olaylar çıktı
Evli olduğunu bilmeden birlikte yaşadığı kişiden olan 7 yaşındaki kızının, Şanlıurfa'da babası tarafından zorla tutulduğunu belirten annenin şikayeti üzerine, Jandarmanın gittiği Şanlıurfa'daki köyde olaylar çıktı. Babanın yakınlarının direnmesi üzerine çıkan arbedede, çocuğun bir kişinin kolunun altında kaçırıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olaylarla ilgili 1 kişi tutuklandı, 1 kişi de denetimli serbestlikle bırakıldı. 4 yıldır hukuki mücadelesini sürdüren Zübeyde Kocaman, eşi ve akrabalarının kızının alınmasına engel olduğunu belirterek, 'Kızım jandarmanın gözü önünde kaçırıldı' dedi.

HABERİ ALAN ANNE ŞANLIURFA’YA GELİYOR

4 yıldır kızından ayrı olan anne Zübeyde Kocaman'ın, haberi alır almaz yola çıktığı ve Şanlıurfa’ya geldiği öğrenildi.

Öte yandan Kocaman’ın İstanbul’da bulunan avukatlarının da Sosyal Hizmetlere gittiği ancak anne de gelse çocuğun bugün teslim edilmeyeceği öğrenildi.

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