Cani koca eşi için işkence odası yapmıştı: Eşinin tırnaklarını kerpetenle çeken adam için istenen ceza belli oldu

Cani koca eşi için işkence odası yaptı.

Akşemsettin Mahallesi'nde Suriye uyruklu Mırvet N., dini nikahlı eşi İlyas Arık'a günlerce şiddet uyguladı. Çatıya kurulan barakada elleri zincirle bağlanan, sopayla dövülüp, kerpetenle tırnakları çekilen Mırvet N., 7 Ekim günü kurtarıldı. Gözaltına alınan İlyas Arık ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlyas Arık, hakkında hazırlanan iddianame Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu Arık'ın 34 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, şiddet sırasında kullanılan zincir, tornavida, pense, anahtar ve sopalar silah olarak kabul edildi.

DHA Mırvet N., 7 Ekim günü kurtarıldı.

Hazırlanan iddianamede, müşteki kadının olaydan 15 gün önce birlikte yaşadığı kişinin kendisini darp ettiği gerekçesiyle iş arkadaşının evine giderek orada kalmaya başladığı, sanığın 40 günlük bebeklerini kendisine günlerce göstermemesi üzerine evine döndüğü belirtildi.

GÜNDEM Şanlıurfa’da kan donduran olay: Eşine günlerce işkence yaptı, kerpetenle tırnaklarını çekti

İŞKENCEYİ TELEFONLA İZLETMİŞ

İddianamede, İlyas Arık'ın şiddet uyguladığı Mırvet N.'nin ayrıldığı sırada yanına sığındığı iş arkadaşını ve patronunu cep telefonuyla görüntülü arayarak, "Bakın ben bu kadını dövüp ne hale getirdim" dediği de yer aldı.

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DHA Gözaltına alınan İlyas Arık ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddianamede ayrıca, tanık olarak dinlenen kadın ve patronun telefonun ekran görüntüsünü alıp polise ihbarda bulunduğu kaydedildi. İhbar edildiğini anlayan İlyas Arık'ın polis ekipleri eve gelmeden darbettiği kadını zincirlerini sökerek sokağa attığı ve kaçtığına da iddianamede yer verildi.

FOTOĞRAF 9 Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsetin Mahallesi’nde yaşandı. Sokakta kanlar içerisindeki kadını görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kadını ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan kadın, durumu ağır olduğu gerekçesiyle yoğun bakıma alındı. Hastaneye giden polisin yaptığı araştırmada İlyas A. isimli şahsın, yabancı uyruklu 40 günlük hamile eşi Mirvet N.’yi (28) eve kilitleyip zincirle bağladıktan sonra günlerce işkence yaparak kerpetenle tırnaklarını çektiği öğrenildi. 20 kişilik ekip kuruldu <br> <br> Mahalleye giden polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada olayın orada yaşanmadığını belirledi. Olay yerini belirlemek ve cani kocayı yakalamak için 20 kişilik bir ekip kuruldu. Polis ekipleri mahalledeki birçok evde inceleme yaptı. Yapılan araştırmalar sonucu işkence olayının yaşandığı evin kadının bulunduğu yerden yaklaşık bir kilometre ileride olduğu belirlerken, İlyas A.’nın izini bulan polisler şahsı şehir merkezinde gözaltına aldı. İşkence için özel oda Gittikleri evde kadının diğer eşi Şinda El M.’nin yaşadığını belirleyen polis ekipleri, binada inceleme yaptı. Yapılan incelemede evin çatısında üstü halı ve kilimlerle kapatılan derme çatma bir oda olduğu belirlendi. Odanın içerisinde ve binada detaylı inceleme yapan polisler, duvarlarda, sopa, halı ve yastıkta kan izleri buldu. Evdekilerin ifadesini alan polisler cani kocanın yeğeni Halil A.’yı da gözaltına aldı. Polis sireni kadının hayatını kurtardı İlyas A.’nın evin üzerinde yaptığı derme çatma odada eşi Mirvet N.’ye sürekli işkence yaptığı belirtildi. Dün akşam saatlerinde mahallede polis sireni duyan ve o esnada evde olan cani adamın yeğeni Halil A.’nın amcasına kaçmasını söylediği, kendisinin de kadını zincirlerden kurtarıp sokağa bıraktığı iddia edildi. Kadının da kaçarak oturduğu eski mahallesine gittiği ve eski komşularından yardım istediği, komşuların araması üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polislerin geldiği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şanlıurfa’da kan donduran olayın detayları ortaya çıktı: Cani koca eşi için işkence odası yapmış Şanlıurfa'da kocası tarafından günlerce işkence yapılarak tırnakları kerpetenle koparılan kadının failini yakalayan polis, 20 kişilik bir ekip kurarak olayın detaylarını ortaya çıkardı. Olayın gerçekleştiği binada inceleme yapan polisler, cani kocanın eşine işkence yapmak için kurduğu bir oda ile kanlar içerisindeki yastık, halı, sopa ile kadının bağlandığı zincir ve tırnaklarını sökmek için kullandıkları kerpeteni buldu.

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ZİNCİR, PENSE, TORNAVİDA ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede, Suriye uyruklu kadının vücudundaki darp izlerinin yaşamını tehlikeye sokacak derecede olduğu, basit tıbbi müdahalelerle tedavi edilemeyeceği ve müştekinin çok sayıda kemiğinin kırık olduğu belirtildi.

Bu arada, hastanede tedavisi tamamlanan Mırvet N. ile kız bebeği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

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