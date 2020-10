Son dakika: Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada mahkeme, firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın, kendisine tanınan 15 günlük sürede teslim olmaması nedeniyle mal varlıklarına el konulması ve "kaçak" sayılmasına karar verdi.

Haber Merkezi 07 Ekim 2020, 13:58 Son Güncelleme: 07 Ekim 2020, 14:50 AA