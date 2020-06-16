Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Firari Can Dündara ait radyo ve internet sitesi erişime kapatıldı
POLİTİKA

Firari Can Dündar'a ait radyo ve internet sitesi erişime kapatıldı

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar'a ait, internetten yayın yapan "Özgürüz Radyo" ve "ozguruz20.org" internet sitesi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) devreye girmesiyle, mahkeme tarafından erişime kapatıldı.

Haber Merkezi AA
Firari gazeteci Can Dündar
Firari gazeteci Can Dündar

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, internetten yayın yapan radyo ve televizyonların düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi Kurula verildikten sonra İzleme ve Değerlendirme Dairesinde kurulan özel ekip, kaçak yayınları takibe aldı.

Firari Can Dündar'ın villasında kaçak yapıların yıkımı sürüyor: Havuz molozla dolduruldu
OYNAT 00:56
Firari Can Dündar'ın villasında kaçak yapıların yıkımı sürüyor: Havuz molozla dolduruldu
MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar ve eşine ait Muğla Bodrum'daki villanın imara aykırı bölümlerindeki yıkım devam ediyor. Villanın hazine arazisindeki havuzu, içerisine moloz ve toprak dökülerek kapatıldı. Havuz etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve çardak, pergola gibi kaçak bölümler de büyük ölçüde yıkıldı. Yıkım anları, havadan görüntülendi.
  • Yapılan sıkı takip sonucunda hakkında yakalama kararı bulunan firari Can Dündar'ın yayın yönetmeni olduğu tespit edilen "ozguruz20.org" sitesi kapatıldı.

Engel getirildi

Sitede "Özgürüz Radyo" ismi altında, canlı ve bir yayın akış çizelgesine bağlı kaçak radyo yayını yapıldığını tespit eden RTÜK, devletin ilgili kurumlarını harekete geçirerek konunun mahkemeye taşınmasını sağladı. İnceleme sonrası mahkeme, ilgili kaçak radyo yayınının durdurulmasına karar verdi ve internet sitesine erişim engeli getirdi.

Firari Can Dündar'dan villa kaçırma girişimi: Parası Almanya'ya gidecekti
GÜNDEM
Firari Can Dündar'dan villa kaçırma girişimi: Parası Almanya'ya gidecekti

Firari gazeteci Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu: Kaçak olarak eklenen her şey tek tek yıkılıyor
GÜNDEM
Firari gazeteci Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu: Kaçak olarak eklenen her şey tek tek yıkılıyor

"Gizli belge ve bilgileri açıklamak suçu"

Firari Can Dündar'ın "gizli belge ve bilgileri açıklamak" ve "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçlarından yargılaması devam ediyor.

Firari Can Dündar'ın villası da kaçak çıktı: 188 metrekarelik kısmı hazineye aitmiş
GÜNDEM
Firari Can Dündar'ın villası da kaçak çıktı: 188 metrekarelik kısmı hazineye aitmiş
  • Yargılamadan kaçmak için yurt dışına firar eden ve hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Dündar, RTÜK tarafından kapatılan radyosunda Türkiye aleyhinde yayınlar yapıyordu.

Yık yık bitmedi: Firari gazeteci Can Dündar'ın villasının kaçak bölümleri yerle bir
GÜNDEM
Yık yık bitmedi: Firari gazeteci Can Dündar'ın villasının kaçak bölümleri yerle bir
Abone Ol Google News
Firardan propaganda yapamayacak

Firardan propaganda yapamayacak

​Dündar'a ait radyo ve internet sitesi erişime kapatıldı.
Ceza yazılmaya başladı

Ceza yazılmaya başladı

​Vaka sayısı artınca harekete geçtiler, en sıkı tedbirler alınacak.
Halk TVde Hüsnü Mahalliden skandal sözler: Türkiye Mısır ve Sudanı karıştırmak için Libyada üs kuruyor

Çin yine virüs yuvası

Çin yine virüs yuvası

​Pekin'de vakalar patladı, tüm ülke alarma geçti.

​Sosyal medya CHP liderinin minyatür heykelini konuşuyor.

Dünyanın<br>en yüksekleri<br>arasında olacak

Dünyanın
en yüksekleri
arasında olacak

​Cumhurbaşkanı törene katılmıştı 211 metreye kadar ulaştı.
Cumhurbaşkanı duyurmuştu

Cumhurbaşkanı duyurmuştu

İşte A'dan Z'ye tamamlayıcı emeklilik sisteminin detayları.
Final için <br>karar verildi

Final için
karar verildi

Bu sezon Lizbon'da, 2021'de ise İstanbul'da.

​Vaka sayıları yeniden artışa geçmişken adliye kuyruğu...

Koronaya karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarında önemli gelişme.

Binlerce aracın geçtiği Unkapanı Köprüsü her taraftan dökülüyor.

​Ana-babalarından korkmuyorlar takipçi kaybetmekten korktukları kadar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.