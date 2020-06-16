Firari Can Dündar'a ait radyo ve internet sitesi erişime kapatıldı

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, internetten yayın yapan radyo ve televizyonların düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi Kurula verildikten sonra İzleme ve Değerlendirme Dairesinde kurulan özel ekip, kaçak yayınları takibe aldı.

OYNAT 00:56 Firari Can Dündar'ın villasında kaçak yapıların yıkımı sürüyor: Havuz molozla dolduruldu MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar ve eşine ait Muğla Bodrum'daki villanın imara aykırı bölümlerindeki yıkım devam ediyor. Villanın hazine arazisindeki havuzu, içerisine moloz ve toprak dökülerek kapatıldı. Havuz etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve çardak, pergola gibi kaçak bölümler de büyük ölçüde yıkıldı. Yıkım anları, havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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Yapılan sıkı takip sonucunda hakkında yakalama kararı bulunan firari Can Dündar'ın yayın yönetmeni olduğu tespit edilen "ozguruz20.org" sitesi kapatıldı.

Engel getirildi

Sitede "Özgürüz Radyo" ismi altında, canlı ve bir yayın akış çizelgesine bağlı kaçak radyo yayını yapıldığını tespit eden RTÜK, devletin ilgili kurumlarını harekete geçirerek konunun mahkemeye taşınmasını sağladı. İnceleme sonrası mahkeme, ilgili kaçak radyo yayınının durdurulmasına karar verdi ve internet sitesine erişim engeli getirdi.

GÜNDEM Firari Can Dündar'dan villa kaçırma girişimi: Parası Almanya'ya gidecekti

GÜNDEM Firari gazeteci Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu: Kaçak olarak eklenen her şey tek tek yıkılıyor

"Gizli belge ve bilgileri açıklamak suçu"

Firari Can Dündar'ın "gizli belge ve bilgileri açıklamak" ve "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçlarından yargılaması devam ediyor.

GÜNDEM Firari Can Dündar'ın villası da kaçak çıktı: 188 metrekarelik kısmı hazineye aitmiş

Yargılamadan kaçmak için yurt dışına firar eden ve hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Dündar, RTÜK tarafından kapatılan radyosunda Türkiye aleyhinde yayınlar yapıyordu.