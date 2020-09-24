Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı

Ekonomi

Nakit paralar virüs kurbanı

Türkiye, 13 Avrupa ülkesi arasında koronavirüs nedeniyle nakit kullanımında en çok tereddüt eden ülke oldu. Türkiye’deki katılımcıların toplamda yüzde 74’ü koronavirüs nedeniyle tamamen veya büyük ölçüde nakit kullanımı konusunda tereddüt ettiklerini belirtirken, Avrupa ortalaması ise yüzde 48 olarak gerçekleşti.