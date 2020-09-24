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ANKARA

Aşıda güzel şeyler olacak

AK Parti MKYK üyelerine çalışmaları süren Kovid-19 aşısı ile ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde güzel şeyler olacak” dedi. İki aşının insanlar üzerinde klinik çalışmaları için ilk olarak Sağlık Bakanlığı’na bağlı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan onay alınacak. Aşılar daha sonra gönüllüler üzerinde test edilecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesi değerlendirildi. Toplantıda Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kovid-19 salgınına ilişkin bir sunum yaptı. Bu sunum ile ilgili değerlendirme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aşı çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Önümüzdeki dönemde güzel şeyler olacak” ifadesini kullandığı ifade edildi.

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AŞILAR ÜÇ AŞAMADAN GEÇECEK

Erdoğan’ın önce kabine toplantısında, ardında da MKYK toplantısında duyurduğu iki aşının insanlar üzerinde klinik çalışmaları için ilk olarak İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan onay alınacak. Onay çalışmasının ardından aşıların çoğaltılma aşaması başlayacak. Çoğaltılan aşılar üç aşamada denenecek. İlk aşamada aşı çok küçük bir denek grubunda kullanılacak. Ardından aşı ikinci aşamada daha geniş denek grubu üzerine test edilecek. Son olarak da binlerce kişi üzerinde denenecek olan aşı her hangi bir yan etkisi göstermemesi ve durumunda DSÖ’nün onayına sunulacak.

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