​Tehdit işe yaramadı: Erdoğan'la görüşmek için sıraya girdiler

Doğu Akdeniz’deki sorunların çözümü için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, diplomasi ve diyalog kanallarını sonuna kadar açık tutacaklarını belirterek, “Haklarımızı savunurken taviz vermeden hem masada hem sahada olacağız. Doğu Akdeniz’de haklılığımızı her koşulda ve temasta anlatacağız” politikası semeresini verdi. Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın tırmandırdığı gerilimde diplomasi kazandı. Yunanistan’ın ve başta Fransa olmak üzere destekçisi ülkelerin kışkırtıcı tavrına karşı Türkiye’nin vakur duruşu ve diplomasiyi önceleyen tezleri benimsendi. Türkiye ile Yunanistan arasında 2002-2016 yılları arasında 60 tur yapılan istikşafi görüşmeler yeniden başlıyor.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından Yunan gazetesi hakkında suç duyurusu

AYRIŞTIRMA USULLERİNE DE DEVAM

61’incisi İstanbul’da yapılacak olan görüşmelerde sorunların keşfi üzerinde çalışmalara devam edilecek. 14 yıl yürütülen 60 tur görüşmede sonuca varılamayan sorunların tespitinde henüz anlaşamayan taraflar için çözüm ise şimdilik hayli uzak.

DÜNYA Almanya'dan Yunanistan'a çağrı: Adalara konuşlandırdığın askerleri çek

Bu süreçte iki ülke silahlı kuvvetleri arasında olası bir kazaya sebebiyet vermemek üzere NATO nezdinde gerçekleştirilen ‘ayrıştırma usullerinin’ ele alındığı toplantıların da sürmesi bekleniyor. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantıların 5’incisi bu hafta yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan

TÜRKİYE’NİN TEZLERİNE YAKLAŞILDI

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de olası çatışma riskini bertaraf etmeyi amaçlayan askeri görüşmelerin altıncı turu önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB liderleriyle bizzat gerçekleştirdiği görüşmelerle birlikte bölgedeki gerilimin çözümünde diplomasiyi önceleyen Türkiye’nin tezlerine yaklaşıldığı görülüyor.

REKLAM

OYNAT 03:32 Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren sebepler neler? Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan askeri gerilimlerin merkezinde Lozan Antlaşması'nın sebep olduğu hukuki boşluklar var. Anlaşmanın imzalandığı 1923 yılında adaların ekonomik bölgesi, kıta sahanlığı ve hava sahası gibi tanımlar olmadığı için Yunanistan bu durumu uzun yıllardır kendi lehinde kullandı. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Yunanistan ile Türkiye'yi savaşın eşiğine getiren sebepleri anlattı:

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ

Türkiye’nin Doğu Akdeniz diplomasisinde en kritik hamlelerinden biri, KKTC’nin de içinde yer aldığı bölgesel konferans önerisi oldu. KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası başlayacak müzakerelerin şekli şimdiden tartışılmaya başlanırken, Türkiye, KKTC’nin tanınması ve adanın zenginliklerinin adil paylaşımını öngören uzlaşma zeminini önemsiyor. Bu doğrultuda Doğu Akdeniz konusunda Kıbrıs sorununun çözümü Türkiye’nin öncelikleri arasında.

STOLTENBERG: İYİ BİR İLERLEME KAYDEDİLDİ

Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde ‘iyi bir ilerleme’ kaydedildiğini açıkladı. Ankara ve Atina arasında Doğu Akdeniz’e yönelik teknik görüşmeler sürerken, NATO’dan görüşmelerdeki son duruma ilişkin açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde ‘iyi bir ilerleme’ kaydedildiğini bildirdi.

HEPSİ ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin bitirilmesi için başlatılan diplomatik girişimler hız kazandı. AB Liderler Zirvesi öncesi, AB’nin kurmayları ve Avrupalı liderler peşi sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye başladı.

OYNAT 02:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert uyarı: Açık söylüyorum, anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'İstiklalimizi ve istikbalimizi korumak için gerektiğinde diplomasiden askeri güce kadar her mekanizmayı etkin şekilde devreye sokabilecek alt yapıya ve iradeye sahip olduğumuz için bu derece dikkate alınıyoruz. Son günlerde Doğu Akdeniz ve Ege'de tarihten ibret almadan Türkiye'nin hakkını ve hukukunu hiçe sayarak emrivaki yapmaya çalışanlar da eninde sonunda bu gerçeği kabullenecektir. Kendi vatandaşlarının güvenliğini ve refahını tehlikeye atma pahasına Türkiye'nin karşısına dikilenler için o kadar açık söylüyorum, anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler' dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

YÜZÜNE SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Ankara ve Atina’nın görüşmeye hazır olduğu bildirildi. Üçlü zirvenin ardından aynı gün bir görüşme isteği de Fransa’dan geldi. Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan’ı ısrarla savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Erdoğan ile görüşme talebinde bulundu. Erdoğan görüşmede, Fransa’nın Yunanistan ve G.Kıbrıs Rum kesiminin gerginliği tırmandıran iddia ve adımlarını desteklemesine anlam veremediğini belirtti ve diyalog mesajı verdi.

GÖRÜŞMELER SÜRDÜ

Erdoğan dün de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Video konferans yöntemiyle ayrı ayrı yapılan görüşmelerde başta Doğu Akdeniz olmak üzere sorunların çözümü konusunda atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan, von der Leyen ile görüşmesinde diplomasiye tanınan fırsatın, Yunanistan tarafından daha önce olduğu gibi yine heba edilmemesi temennisinde bulundu. Göçmenler konusunda adil yük ve sorumluluk paylaşımı çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB’nin, Yunanistan ile Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) geri itme uygulamalarıyla yaptığı ihlallerin üzerine gitmesi gerektiğini belirtti.

REKLAM

SAMİMİ ADIMLAR BEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile yaptığı görüşmede ise, Türkiye’nin Doğu Akdeniz meselesinde gerginliğin düşürülmesinden ve diyalogdan yana olduğunu sadece söylemleriyle değil eylemleriyle de açık ve net biçimde ortaya koyduğunu belirtti. Yunanistan’ın gerginliği tırmandırmasına ve tahriklere rağmen Türkiye’nin sağduyulu ve soğukkanlı tavrından taviz vermediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada ilan edilen istikşafi görüşmelerin gidişatının Yunanistan’ın ortamı yumuşatmak için atacağı samimi adımlara bağlı olacağını ifade etti.