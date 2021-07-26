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Dışişleri Bakanlığından Avusturya Başbakanı Kurz'a 'göç' tepkisi: Türkiye yeni bir göç dalgasını üstlenmeyecektir

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Afgan mültecilere yaptığı çağrıda; Almanya, Avusturya ya da İsveç'e gitmektense Türkiye gibi 'komşu' ülkelerin sığınmak için daha doğru yer olduğunu ifade etti. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye, Şansölye Kurz’un ifade ettiği gibi Afganistan’a komşu bir ülke değildir. Türkiye, bölgeden kaynaklanan kitlesel bir göç krizinin sonuçlarına katlanmayacak ve yeni bir göç dalgasını da üstlenmeyecektir. Türkiye’nin Avrupa Birliği'nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı olmayacağını vurguluyoruz." denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberi: ​Dışişleri Bakanlığından Avusturya Başbakanı Kurza göç tepkisi: Türkiye yeni bir göç dalgasını üstlenmeyecektir
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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ABD askerlerinin çekilmesiyle Afganistan'dan başlaması beklenen yeni göç dalgasıyla ilgili Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunmuş, Afgan mülteciler açısından "komşu ülkelerin, Türkiye'nin ya da Afganistan'ın güvenli bölgelerinin daha doğru yer olduğunu" söylemişti.

"Türkiye, Afganistan'a komşu bir ülke değildir"

Dışişleri Bakanlığı, Kurz'un açıklamalarına yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

Kurz'un Afgan mülteciler için Türkiye’yi “daha doğru yer olarak” işaret eden ifadelerinin hayretle karşılandığının vurgulandığı açıklamada, "Her şeyden önce, Türkiye, Şansölye Kurz’un ifade ettiği gibi Afganistan’a komşu bir ülke değildir." denildi.

"Türkiye AB'nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı olmayacak"

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Bütün dünyayı etkileyen ve herkesin ortak meselesi olan düzensiz göç sorununu çözmek için ortak çabayı ve işbirliğini vurgulamak yerine, “göçmenler buraya gelmesin, başka yere gitsin” şeklindeki tutum hem bencilce, hem de kimseye faydası olmayan bir yaklaşımdır. Türkiye, bölgeden kaynaklanan kitlesel bir göç krizinin sonuçlarına katlanmayacak ve yeni bir göç dalgasını da üstlenmeyecektir. Bu tutumumuzu her vesileyle ve her düzeyde muhataplarımıza iletiyor, Türkiye’nin Avrupa Birliği'nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı olmayacağını vurguluyoruz.

Diğer AB ülkeleri gibi Avusturya da Mültecilerin Statüsü Hakkında 1951 BM Sözleşmesi’ne taraftır. Avusturya uluslararası yükümlülüklerine ve AB kurallarına uygun olarak Afgan sığınmacılara da uluslararası koruma sağlamak zorundadır. Türkiye, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir durumda devralmayacaktır.

Kitlesel göç krizinden endişe duyan Avrupa ülkelerinin, çözümü Türkiye’de aramak yerine, Afganistan ve komşu ülkelerle doğrudan görüşülmesi, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele ve düzenli göçmenlerin bulundukları topluma entegrasyonu konularına kafa yormaları daha yararlı olacaktır."

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