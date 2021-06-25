Dünya AB liderlerinden AB Komisyonuna çağrı Suriyeliler için sağlanacak finansmanı gecikmeksizin sunun
AVRUPA

AB liderlerinden AB Komisyonuna çağrı: Suriyeliler için sağlanacak finansmanı gecikmeksizin sunun

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Türkiye başta olmak üzere bölgedeki diğer ülkelerde yaşamını sürdüren Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili Avrupa Komisyonuna "Resmi teklifi gecikmeksizin sunun" önerisinde bulundu. Liderler, Türkiye ile göç, sağlık, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meselelerde yüksek düzeyli diyalog hazırlıklarını not ettiği bildirildi. Görüşmelerde Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi de gündeme geldi.

Haber Merkezi AA
AB liderlerinden AB Komisyonuna çağrı: Suriyeliler için sağlanacak finansmanı gecikmeksizin sunun
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AB Zirvesi devam ederken Türkiye ile ilgili görüşmelerin tamamlanmasının ardından zirve bildirisinin Türkiye hakkındaki bölümü kamuoyuyla paylaşıldı.

AB Konseyi'nin Doğu Akdeniz'deki durumu ve AB-Türkiye ilişkilerini yeniden görüştüğüne dikkat çekilen bildiride, Doğu Akdeniz'de güvenli ve istikrarlı bir çevrenin, Türkiye ile karşılıklı faydalı ve iş birliğini geliştiren ilişkilerin, AB'nin stratejik çıkarına olduğu vurgulandı.

Bildiride, Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşmesinin olumlu karşılandığı ve bunun sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

AB'nin Türkiye ile aşamalı, orantılı ve geri dönülebilir biçimde ortak çıkarları içeren pek çok alanda iş birliğini arttırmaya hazır olduğuna işaret edilen bildiride, AB liderlerinin AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik yetkilendirme için teknik çalışmaların başlamasını not ettiği belirtildi.

Gümrük Birliği ve yüksek düzeyli diyalog

Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik yetkilendirmenin, AB Konseyi'nde ilave yönlendirme ile kabul edilebileceği dile getirilen bildiride, mevcut Gümrük Birliğinin uygulanmasında yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve bunun AB üyesi bütün ülkelere etkin biçimde uygulanması gerektiği kaydedildi.

Bildiride, AB liderlerinin göç, sağlık, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meseleler gibi karşılıklı çıkara dayalı konularda Türkiye ile yüksek düzeyli diyalog hazırlıklarını not ettiği vurgulandı.

Suriyeliler için resmi teklifin sunulması istendi

Bildiride, "AB Konseyi, AB Komisyonuna Türkiye, Ürdün, Lübnan ve bölgenin diğer bölümlerindeki Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklara sağlanacak finansmanın devamı için resmi teklifi gecikmeksizin sunması çağrısını yapmaktadır." denildi.

Kıbrıs konusundaki çözümün siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde sağlanabileceği yönündeki AB tezine dikkat çekilen bildiride, AB liderlerinin kapalı Maraş'ın statüsünün önemine vurgu yaptığı, BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması için çağrıda bulunduğu ifade edildi.

AB Konseyi, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Kıbrıs konulu görüşmelerin, resmi müzakerelerin başlamasını sağlamamasından üzüntü duyulduğunu, AB'nin süreci desteklemede aktif rol oynamayı sürdüreceğini kaydetti.

Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve temel haklarla ilgili gelişmelerin endişe kaynağı olduğu savunulan bildiride, siyasi partilerin, insan hakları savunucularının ve medyanın hedef alındığı ileri sürülerek, bunların demokrasi, hukukun üstünlüğü ve kadın haklarında gerilemeye neden olduğu iddia edildi.

Bildiride, "AB Konseyi, bölgesel barış ve istikrarda Türkiye ve AB'nin ortak çıkarları doğrultusunda Türkiye ve tüm aktörlerin bölgesel krizlerin çözümüne olumlu katkı yapmasını beklemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok kez sitem etmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'ye Gümrük Birliği ve Türkiye'de bulunan Suriyeliler için sağlanan finansman desteği için sık sık sitemde bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşen Erdoğan, görüşmede Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine bir an evvel ve önkoşulsuz şekilde başlamak gerektiğini vurgulamıştı.

Erdoğan, İzmir'deki Uluslararası Göç Konferansı'nda yaptığı konuşmada ise Avrupa Birliği'nin Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığını hatırlatarak, "Avrupa Birliği, 100 bin sığınmacı için Yunanistan'a 3 milyar euro destek verirken, 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadı. Bir araya geldiğimizde açıklamaları hep yalan" demişti.

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