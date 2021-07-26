Avusturya'dan skandal açıklama: Mültecilerin sığınmak için Türkiye'ye gitmeleri daha doğru

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ABD askerlerinin çekilmesiyle Afganistan'dan başlaması beklenen yeni göç dalgasıyla ilgili Avrupa Birliği'ne uyarılarda bulundu.

Alman Bild gazetesine mülakat veren Kurz, Afgan mülteciler açısından "komşu ülkelerin, Türkiye'nin ya da Afganistan'ın güvenli bölgelerinin daha doğru yer olduğunu" söyledi:

"Eğer insanlar kaçmak zorundalarsa, herkesin Avusturya, Almanya ya da İsveç'e gelmesindense, Türkiye gibi komşu ülkeleri ya da Afganistan'ın güvenli bölgelerini kesinlikle daha doğru yer olarak görüyorum."

Avusturya Başbakanı sığınmacıları geldikleri ülkelere geri gönderme imkanı bulunmuyorsa AB üyesi olmayan ülkelere iade etme imkanının yaratılması gerektiğini söyledi.

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"Oradaki insanlar için durum dramatik; bu göç akımlarına yol açacak" diyen Kurz, Afganistan'daki sorunların Almanya ve Avusturya'nın 2015'te olduğu gibi kitlesel olarak mülteci kabul etmesiyle çözülemeyeceğini belirtti.