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ANKARA

Ankara'da diplomasi trafiği: Avusturya’dan çifte konuk

Diplomatik trafiğin arttığı başkent, bu kez Avusturya’dan iki bakanı misafir edecek. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Türkiye’ye iki günlük ziyaret gerçekleştirecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberleri: Ankarada diplomasi trafiği hızlandı
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg

CANBERK DOĞAN

Diplomatik trafiğin arttığı başkent, bu kez Avusturya’dan iki bakanı misafir edecek. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Türkiye’ye iki günlük ziyaret gerçekleştirecek.

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner
Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner

Ziyarette konuk bakanlar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşecek. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve Türkiye-AB ilişkileri, yasadışı göç, terörizmle mücadele ve Ukrayna’daki son gelişmeler masaya yatırılacak. Çavuşoğlu ve mevkidaşı Schallenberg’ın görüşmesinde Ukrayna-Rusya savaşındaki gidişat ve tahıl koridorundaki son durumun ele alınması bekleniyor.

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